Благотворительный фонд Good Donations в сотрудничестве с Фондом Андрея Матюхи закупили и передали Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» современное оборудование для неотложной хирургии.

В комплект помощи вошли инструменты Ligasure типа Mariland и диссектор Ligasure Exact с нанопокрытием. Оба прибора — новейшие системы электрохирургического лигирования, или так называемого «спаивания» биологических тканей, которые позволяют проводить операции с минимальной кровопотерей. Технология применяется как при открытых операциях, так и лапароскопически.

«Охматдет» получил новое хирургическое оборудование от Фонда Андрея Матюхи та Good Donations

Автор фото: Константин Голинченко

По словам заведующего отделением неотложной хирургии Романа Жежеры, ежегодно в «Охматдете» выполняется около 800 операций, из которых примерно 70% — сложные и крайне сложные. Новое оборудование позволит провести как минимум 70 таких вмешательств, снижая риски осложнений и сокращая длительность операций. Это особенно важно при работе с самыми маленькими пациентами больницы.





Андрей Матюха

Автор фото: Анна Дудник

«Мы уже не впервые поддерживаем «Охматдет» и стараемся как можно быстрее закрывать потребности больницы в современном оборудовании. Здесь работают очень профессиональные и преданные делу специалисты, и вместе с Good Donations мы делаем всё, чтобы в своей работе они могли использовать лучшие инструменты и технологии», — отметил основатель одноимённого фонда Андрей Матюха.

Автор фото: Костянтин Голінченко

Ранее, в феврале 2025 года, Фонд Андрея Матюхи и Good Donations также передали в «Охматдет» ретракторную систему Thompson стоимостью свыше 2 млн грн, которую уже использовали в более чем 100 операциях. Обе благотворительные организации планируют и дальше поддерживать детскую больницу.