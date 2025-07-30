Михаил Пинкевич, ветеран российско-украинской войны и советник "Авиакомпании Константа", отмечает стратегическую важность украинской авиации для имиджа страны и ее развития.

Украинская авиация – не просто отрасль, а репутационная опора государства. Она формирует образ страны в глазах мира и заслуживает стратегической поддержки – особенно во время войны, когда небо стало одним из символов национальной устойчивости. Об этом УНН вел разговор с Михаилом Пинкевичем – ветераном русско-украинской войны, кавалером ордена Даниила Галицкого. До полномасштабного вторжения Михаил был военным пенсионером, капитаном 1 ранга ВМС ВС Украины в запасе, до выхода на пенсию являлся заместителем начальника штаба Командования ВМС ВСУ. Вернулся в строй в апреле 2022 года. Два года командовал стрелковым батальоном. По завершении службы в 2024 году ушел в отставку в звании полковника с должности в Главной инспекции МОУ. В настоящее время – советник "Авиакомпании Константа" и член наблюдательного совета Украинской авиатранспортной ассоциации. В первой части интервью с господином Михаилом УНН спросил о службе в советской палубной авиации, создании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, первом опыте сотрудничества с НАТО и вызовах адаптации к стандартам Альянса. В продолжении разговора речь пойдет о работе в "Авиакомпании Константа", которая стала одним из лидеров украинской авиации, участие в российско-украинской войне, возвращение к гражданской жизни и перспективы авиационной отрасли в ближайшем будущем. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ НА ВЗЛЕТЕ: КОМПАНИИ, БУДУЩИЕ БУДУЩЕЕ ОБЛАСТИ Как складывалась ваша жизнь после службы – до начала великой войны? После увольнения в запас у меня появилось время заниматься любимым делом. Я присоединился к работе в гражданской авиации. За этот период было реализовано много интересных направлений и проектов. На момент полномасштабного вторжения РФ работал директором ЧАО "Авиакомпания Константа". Расскажите подробнее о работе в "Авиакомпании Константа". Что сделало этот опыт для Вас особенным? В 2019 году я принял предложение возглавить "Авиакомпанию Константа" и погрузился в работу. Это была возможность реализовать на практике приобретенный опыт и планы руководства. Хотя ЧАО "Авиакомпания Константа" имело давнюю историю - было основано еще в 1998 году в Запорожье, - на момент моего присоединения воплощался новый этап развития. В начале работы мы провели анализ, определили перспективные направления и поставили перед собой амбициозную цель – не просто функционировать, а построить структуру, отвечающую самым высоким стандартам. Создался сильный коллектив, где каждый ясно понимал свою зону ответственности и выполнял задачи с полной отдачей. Всех нас объединяла общая цель. Работали с воодушевлением, иногда без выходных, жили идеями и замыслами. Это был настоящий творческий процесс: делились опытом, олицетворяли новое, дискутировали, но всегда поддерживали друг друга. Хотели быстрее увидеть результат и почувствовать, что действительно готовы выйти на новый уровень. При поддержке руководства компании была построена инфраструктура и создана материально-техническая база в Запорожье, произведена замена парка машин на Ан-26 и Ан-26-100. В 2019 году была получена регистрация в ООН как авиаперевозчика и EASA TCO как уполномоченного оператора, чем значительно расширили спектр авиационных услуг в поддержку программ Организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной программы, а также различных государственных и коммерческих организаций. Миссии на контрактах ООН потребовали четкой организации работы, надлежащей подготовки летного и технического состава, модернизации, изменения подходов, психологии и отношения к выполнению задач. Самое главное, по моему мнению, это то, что удалось изменить философию мышления персонала и отношение к делу. Лично мне близок подход, который я называю "натовским": децентрализация, доверие, инициатива, анализ и обратная связь. Раз в неделю суммировали, очерчивал задачи – и каждый двигался в своем направлении на пути к общей цели. Все держалось не на контроле, а на доверии.

Такая модель дала результат: компания начала не просто выполнять проекты, добиваться положительных результатов, а также формировать новый подход в отрасли. Наша сила была в людях, которых объединила общая цель, профессиональное отношение к делу, принципы. Все, что было достигнуто и наработано – было сделано командой "Авиакомпании Константа" – одним из лучших, с которыми мне пришлось работать. Наши возможности и достижения в первую очередь демонстрировали возможности Украины как авиационного государства на международной арене.

Процесс становления "Авиакомпании Константа" был легким – не обходилось ли без труда?

Откровенно говоря, организовывать работу динамичной компании в рамках давно нуждавшейся в переменах системы – непростая задача, особенно в авиации. Это отрасль, где все подчиняется определенным требованиям и процедурам, и чтобы заложить основу, необходимо время и терпение. Безопасность полетов, контроль каждого этапа подготовки, техническое обслуживание, сертификация – все строго регламентированное и взаимосвязанное. Ответственность колоссальная. Здесь нельзя работать без души – это ежедневная, кропотливая работа, где нет мелочей, где каждая деталь имеет значение и влияет на конечный результат.

Больше всего ощущалось давление бюрократической машины: сопротивление любым новациям, недоверие к изменениям, торможение инициатив – это была реальность. Мы существовали в рамках системы, которая больше сдерживала, чем способствовала развитию. Однако, чтобы эффективно работать на международном уровне, систему необходимо изменять, добавлять гибкости и постоянно развиваться.

У нас были специалисты, получившие опыт работы в западных компаниях, молодежь, которая мыслила прогрессивно, поэтому всегда придерживались определенных принципов, потому что хорошо знали, что такое честь, служение делу, ответственность за людей. Для нас важно было достичь цели, поэтому уверенно шли по избранному пути и делали это искренне – с уважением к персоналу и делу, верой в результат и будущее.

Результаты вдохновляли вас двигаться вперед?

Однозначно. Планирование, критическое мышление, реализация задуманного всегда были сильной стороной коллектива. Успели сделать многое – и не просто во внутреннем измерении компании, а для всей отрасли. Провели реконструкцию материально-технической базы в Запорожье, восстановили головной офис, наладили полноценное техническое обслуживание авиационной техники, построили модульный комплекс для инженерно-технического состава, трудоустроили более 300 специалистов, восстановили и ввели в строй более десяти самолетов Ан-26.

Были созданы условия для стажировки молодых специалистов, также организовали изучение английского языка и терминологии персоналом. национальную экономику, а также оказывали поддержку социальным инициативам в родном регионе.

Компания инвестировала в проведение социальных мероприятий и развитие молодежи. Был основан авиамодельный кружок для детей, созданы STEM-лабы с 3D-принтерами и тренажерами, проводились мероприятия по привлечению молодежи в авиацию.

Повторюсь, все результаты достигались командной работой на всех уровнях – от руководства до техники самолета. Мы делали свое дело качественно, по-настоящему, с осознанием, что за этим стоят новые возможности не только для компании, но и для людей, работающих в ней, и для страны и отрасли в целом. Даже если это звучит громко – мы в это искренне верили и продолжаем.

БОЛЬ, НЕ УГАСАЮЩАЯ: ОПЫТ РУССКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ

Как вы встретились 24 февраля 2022?

В тот день, 24 февраля, ЧАО "Константа" работало в штатном режиме: дежурная служба на рабочих местах, часть техники была на обслуживании, один Ан-26 готовился на контракт. Что касается меня – именно собирался уйти в первый отпуск за три последних года.

Растерянности не было – ситуация требовала быстрых решений. Оперативно вызвали необходимый персонал, скоординировали действия с военными, создали рабочую группу, провели планирование и начали действовать. В короткие сроки вывели все рабочие самолеты в западную часть страны, перевезли документацию, критическое оборудование, законсервировали объекты.

События в то время развивались динамично: встреча с военной администрацией, определение первоочередных задач. Помню, 26 февраля на нашу территорию прилетел вертолет Ми-14 ВМС Украины – без запроса, просто сел на нашу стоянку. Мы встретили, разместили экипаж, оказали всю необходимую помощь, обеспечили вылет.

После общения с военными выяснилась реальная обстановка и масштабы угроз. Я доложил руководству о положении дел, передал управление компанией и выбыл в военкомат по месту прописки, где получил предписание прибыть в военную часть в Киеве.

Как вам началось участие в боевых действиях, на каких направлениях воевали?

Боевые действия начался под Киевом в марте 2022 года. В то время выполняли задания на участке Романовка – Ирпень и проводили формирование отдельного стрелкового батальона, который подчинялся Командующему Сухопутными войсками ВСУ. Батальон создавался на основе добровольческого формирования. Там вместе с десантно-штурмовой бригадой держали оборону под плотными обстрелами врага.

30 марта, когда орду отбросили от Киева, получили распоряжение Главнокомандующего ВСУ оперативно выдвинуться на Изюмское направление – в подчинение командующего Оперативно-стратегической группировкой войск " Слобода " . Время было ограничено. Возглавил передовую группу, скачали боекомплекты и все самое необходимое, отправились в путь.

Задачу получал непосредственно от командующего оперативной группировкой войск " Слобода " – ситуация сложная: необходимо занять оборону в районе населенного пункта Вернополья и остановить прорыв врага, который продвигался на Барвенково. Уже с 4 апреля начались тяжелые бои за Харьковщину Участок. Несмотря на то, что вступили в бой " с колес " , на неподготовленных позициях, мы остановили врага, не потеряли ни одной позиции и выполнили боевое задание.

В июне 2022 года я уже был назначен командиром отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ, в составе которого продолжил боевые действия в Харьковской области.

Дальше было освобождение Изюма, боевые действия на Донетчине, наступление на Кременную, Бахмут – долгий период ожесточенной борьбы за родную Украину.

Насколько сложно было привыкнуть к новой реальности и событиям войны, как переживали потери боевых друзей?

Начало войны было сложным. Большинство людей батальона – гражданские, учились и получали опыт в ходе боевых действий.

Имея опыт службы, планирование, опыт Афганистана, я стремился организовать работу с людьми и воевать нестандартно – опережать противника, навязывать ему свои действия, не давать спуску и отвечать силой на силу. Никто не думал о трудностях – главное было сдерживать и уничтожать врага.

Самое сложное - это ответственность за подчиненных, которая лежит на плечах командира. С первого дня ты принимаешь решения, от которых зависит их жизнь . действовать жестко.

Это была изнурительная боевая работа, иногда эмоциональная, но люди чувствовали отношение, видели, что я рядом и выхожу вместе с ними на задачи. Поддерживали, доверяли. Кто помнит первый год войны, понимает, о чем идет речь. Вспоминая те дни, осознаешь – шансов выжить почти не было. Но об этом не думали – необходимо было выполнять поставленную боевую задачу.

Каждый доклад о потерях личного состава – это боль на душе. реалий войны. Мы должны всегда чтить и помнить тех, кто отдал жизнь за родную землю.

Один из самых трудных дней в начале боевых действий был 10 апреля – когда понесли первые тяжелые потери при штурме Дмитровки. Группа на подходе к населенному пункту на плотине попала под танковый огонь противника. Тогда всех всколыхнул крик отца на глазах, у которого погиб сын. Сутки под обстрелом продолжалась эвакуация раненых и погибших собратьев – открылось реальное лицо войны. Тот крик и боль тяжело забыть. Наверное, война – это не о героизме, а о грязь, крови, боли и смерти, которой не боишься, но ее дыхание ощущается везде.

Какие события особенно запомнились?

Запомнились тяжелые бои на Изюмском направлении, наступление на Кременную, штурм Тернов и боевые действия в Донецкой области. Мы всегда действовали активно – навязывали врагу свою тактику, отвечали на каждый их выпад. С обретением опыта наладили боевой ритм работы штаба: планирование, анализ ситуации и разбор событий – это позволяло быстрее адаптироваться на поле боя, владеть инициативой и, главное, снижать потери людей.

Под Изюмом мы провели две успешные операции на уровне батальона, позволившие улучшить тактическую обстановку. Первый выход был в августе, в канун Дня Независимости – уже тогда планировали освобождение Изюма и улучшали позиции. Провели доразведку, и 23 августа после обеда скрыто тремя тактическими группами заняли две посадки и вышли на высоты, позволявшие нам контролировать передвижение и логистику противника. Орки не ожидали таких действий в дневное время – мы взяли пленных, захватили боекомплект, оружие и два рабочих БМП.

Реакция была моментальной: из Малой Камышувахи враг подтянул танковый резерв, группы оказались под плотным обстрелом, держали позиции почти сутки, но были вынуждены отойти во вторую посадку. Как результат – батальон продвинулся более чем на километр, занял выгодные позиции, закрепился.

Успешным было также использование созданных возможностей 10 сентября – во время наступления на Изюм, известного как Слобожанское контрнаступление. Мы владели обстановкой, решили воспользоваться тем, что враг перегруппировывался, захватить ключевые высоты и заскочить на позиции перед Малой Камышувахой. После утренних докладов стало ясно – ситуация на передовой изменилась. Оперативно провели уточнение плана, поставил задачу подразделениям, изменили план действий.

В тот день Бог войны был на нашей стороне – за день мы прошли 25 км, зачистили населенные пункты Копанки, Мала Камышуваха, Топольское, Донецкое. Вечерело, когда оценили ситуацию и приняли решение заходить в Изюм. Команда "на Изюм" прибавила силы. На подступах был контакт с врагом – отработал наш трофейный БТР. В тот же вечер подняли наш флаг на высотах Семь ветров, взяли под контроль переправу через реку Северский Донец, выставили посты.

Почему эти моменты важны? Потому что мы их ждали, готовились и добывали. Это были моменты подъема – первые победы, чувство единства и гордости по ВСУ. Успехи придавали уверенности, силы и достигались исключительно благодаря людям, которые показывали невероятную храбрость и отвагу, нацеленную на одно – избивать врага и освободить родную землю. Это было время, когда сражались и жили с Украиной в сердце.

Когда вы ушли в отставку?

В ноябре 2024 года я ушел в отставку по возрасту и состоянию здоровья – диагнозов стало слишком много. Война не проходит бесследно – сказались ранения, тяжелые контузии. Выкладывался по полной, отдал все, что мог, работал столько, сколько давали возможность и хватало сил.

Когда уволился, появилось время перевести дыхание, восстановиться и почувствовать силы. Жизнь продолжается…

ГОЛОС АВИАЦИИ: ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕЕ ПОДДЕРЖКОЙ

В чем себя снова нашли себя в гражданской жизни? Какие планы в дальнейшем?

После отставки вернулся в авиацию – сферу, которая мне поняла и где могу быть полезным. Сейчас работаю советником ЧАО "Авиакомпания Константа", вхожу в Наблюдательный совет Общественного союза "Украинская авиатранспортная ассоциация".

Общественный союз – это важный инструмент, позволяющий публично озвучивать неотложные проблемы и пути их преодоления, предоставлять предложения, обсуждать и влиять на принятие решений в авиационной отрасли. Ведется плановая работа: проводим встречи представителей авиакомпаний – членов Ассоциации, определяем направления и первоочередные задачи, обсуждаем проблемы авиакомпаний и пути их решения.

Война когда-нибудь завершится, поэтому уже сейчас нужно закладывать фундамент для послевоенного перезапуска процессов.

Кто сегодня реально представляет интересы украинской авиации и что вы пытаетесь изменить?

Мы регулярно общаемся с представителями авиационных компаний, обсуждаем неотложные вызовы, вопросы дальнейшей эксплуатации авиационной техники, разработанной и изготовленной в Украине. Участвовали в обсуждении имплементации регламентов ЕС в рамках Соглашения о совместном авиационном пространстве (САП). Украина постепенно приводит свое авиационное законодательство в соответствие с правилами ЕС в таких областях, как безопасность полетов, авиационная безопасность, управление воздушным движением. Это требует обсуждения и поддержки интересов национальных эксплуатантов.

Также на собрании Ассоциации мы наработали и подали предложения в проект Стратегии развития гражданской авиации и использование воздушного пространства на период до 2030 года.

К сожалению, правда в том, что сегодня интересы авиационных компаний фактически некому отстаивать. На высшем уровне почти нет понимания, чем живут компании в современных реалиях, с какими вызовами сталкиваются. Поэтому вынуждены инициировать и налаживать процессы снизу – собственными силами.

Украинская авиация – это больше, чем просто отдельная отрасль. Она олицетворяет технический потенциал страны и важна для нашего присутствия в мире как современного и технологического государства. Поэтому поддержка авиастроения – это не только экономика, но и сохранение стратегической способности Украины.

В течение 2010-2025 годов благодаря системе налоговых преференций отрасль продемонстрировала мощные результаты, выросли бюджетные поступления от предприятий авиационной промышленности, подтверждая тем самым эффективность стимулирования через налоговые инструменты. Это позволило направлять ресурсы на новые разработки: было создано три типа серийных самолетов – Ан-140, Ан-148 и Ан-178, ставших визитной карточкой Украины на международном рынке. "Мотор Сич" разработала пять новых авиационных двигателей, пользующихся устойчивым спросом в мире, а АО "Антонов" провело глубокую модернизацию тяжелого транспортного самолета Ан-124-100, вернув ему конкурентоспособность на глобальном рынке грузовых перевозок. Все эти продукты и технологии – результат стабильного финансирования, долгосрочных программ и научно-производственной кооперации, которую удалось удержать благодаря налоговым преференциям.

Кроме того, на предприятиях авиационной отрасли работает более 50 тысяч высококвалифицированных специалистов. Это конструкторы, инженеры, технологи, лётчики-испытатели, электронщики, сварщики, программисты – люди, обладающие уникальными компетенциями, способными обеспечить полный цикл производства авиационной техники. Сохранить эти кадры означает сохранить потенциал Украины как технологического государства.

В условиях войны особенно ярко проявилась синергия гражданской и военной авиации. Инфраструктура гражданского авиастроения – цеха, лаборатории, стенды, инжиниринговые бюро – стала основой для оперативного переоснащения, ремонта и адаптации техники для нужд фронта и армейской авиации. Эта взаимосвязь – не временное решение, а пример устойчивой модели оборонной мобилизации, основанной на сохранении сильного гражданского ядра.

Авиационная отрасль будет критически важной и в послевоенном восстановлении для быстрой логистики, внутреннего и международного сообщения, перевозки гуманитарных грузов, поддержку пострадавших регионов. Это не просто индустрия, а один из фундаментов экономики, технологий и международного присутствия Украины. У нас есть все, чтобы сохранить сильную авиационную сферу – главное, вовремя воспользоваться этой возможностью.

Поэтому сегодня государство должно не просто поддержать авиацию, а наверстать потерянное время из-за конкретных решений, государственной политики и объединения усилий тех, кто еще способен держать отрасль на высоте.

Как считаете, какие изменения сейчас насущны для развития авиационной отрасли?

Исходя из сложившейся ситуации, условно разделил бы вызовы, стоящие перед авиационной отраслью Украины, на несколько основных направлений.

Во-первых, – потеря налоговых преференций. Нестабильная экономическая ситуация и действующие финансовые ограничения усложняют работу предприятий. Чтобы поддержать отрасль необходимо освободить авиационные и самолетостроительные компании от налога на прибыль, НДС и земельного налога.

Во-вторых, – импортные ограничения. Сегодня существует таможенная пошлина на ввоз агрегатов и комплектующих, что негативно влияет как на гражданскую, так и на военную авиацию.

В-третьих, модернизация авиационной техники. Значительная часть ее устарела и нуждается в модернизации, адаптации к современным условиям и интеграции с западными образцами вооружения. В то же время производственные мощности остаются ограниченными – нужно их наращивать и проводить масштабное обновление.

Также важна поддержка государством эксплуатации отечественной авиационной техники, которая вовлекается в гуманитарные миссии ООН и выполняет критически важные задачи в сфере чрезвычайных ситуаций. Авиакомпании, осуществляющие такие операции, должны признаваться чрезвычайно важными для экономики страны - с особым вниманием к использованию самолетов типа " Антонов " и развитию производства комплектующих в Украине.

В свою очередь, задержка с принятием решений несет не только экономические, но и стратегические риски. Отмена налоговых преференций приводит к росту стоимости продукции, потере конкурентных позиций и невозможности инвестировать в развитие и модернизацию. Более всего это ударяет по крупным предприятиям, которые до этого направляли сохраненные средства на обновление производства. Как следствие – риск срыва контрактов, сворачивания мощностей и утрата критических технологий. В условиях полномасштабной войны это напрямую угрожает национальной безопасности. Остановка отрасли означает потерю высококвалифицированных специалистов, разрушение экспорта, обесценивание многолетнего опыта и глубокие экономические потери. Восстановить разрушенные авиационные компетенции будет чрезвычайно сложно – это потребует десятилетий и масштабных инвестиций, а в некоторых случаях станет просто невозможным.

Авиационная отрасль – это стратегически важный и высокотехнологичный сектор, нуждающийся в системной поддержке и соответствующем государственном финансировании уже сегодня.