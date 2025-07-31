Менее чем через 10 дней народные избранники сначала поддержали законопроект, ослаблявший полномочия НАБУ и САП, а затем... героически его и отменили, приняв противоположный документ. Политик Николай Томенко назвал это "Верховным советом наоборот" и указал на почти стопроцентное "переобувание" депутатов. Что на самом деле происходит за кулисами столь скорых изменений в парламенте?
Краткое замыкание в парламенте: от ослабления до усиления НАБУ за 9 дней
Новый политический курьёз разразился в Верховной Раде Украины. Как отмечает политик и общественный деятель Николай Томенко, депутаты продемонстрировали удивительную скорость в изменении своих позиций. "Не прошло и 10 дней, как ПРАКТИЧЕСКИ одни и те же депутаты, которые 22 июля поддержали идею президента о УСЛАБЛЕНИИ полномочий НАБУ и САП, сегодня поддержали законопроект президента о УСИЛЕНИИ полномочий НАБУ и САП", - пишет Томенко, акцентируя на удивительной цели.
Уже сегодня, через 9 дней, тот же парламент принял закон об отмене монополии Генпрокуратуры и усилении полномочий НАБУ и САП. Голосование было следующим:
- "Слуга народа" – 214 голосов;
- "ЕС" – 27 голосов;
- "Платформа за жизнь и мир" (экс-ОПЗЖ) – 17 голосов;
- "Доверие" – 17 голосов;
- "Голос" – 16 голосов;
- "За будущее" – 11 голосов;
- "Восстановление Украины" (экс-ОПЗЖ) – 9 голосов;
- "Родина" – 4 голоса.
Анализируя эти цифры, Николай Томенко с иронией отмечает: "Как видим за 9 дней ПОЛНОСТЬЮ политически ПЕРЕВЗУЛИСЬ". Он приводит впечатляющие проценты "переобувки":
- "Слуга народа" – на 116%;
- "За будущее" – на 110%;
- "Доверие" – на 100%;
- "Восстановление Украины" (экс-ОПЗЖ) – на 100%;
- "Платформа за жизнь и мир" (экс-ОПЗЖ) – на 94%.
"Потому что, ПОСЛЕДНИЕ", - добавляет Томенко с горькой улыбкой, подчеркивая абсурдность ситуации.
"Вечные и проклятые двойные стандарты": почему так происходит?
Этот случай в который раз поднимает вопрос о "ВЕЧНЫХ и КЛЯТЫХ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ украинской политики", как метко назвал их Томенко в своей статье от 23 июля.
Подобные голосования, когда депутаты сначала принимают один закон, а затем почти сразу его упраздняют, создают впечатление хаоса и непредсказуемости в украинской политике. Это подрывает доверие граждан к парламенту и демонстрирует отсутствие четкой и последовательной стратегии по таким важным вопросам, как борьба с коррупцией. Сможет ли парламент наконец-то обрести стабильность в своих решениях?
Напомним, что скандальный закон, предоставлявший Генеральной прокуратуре монополию и ослабляющий полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), был поддержан 22 июля 2025 следующими фракциями и группами:
- "Слуга народа" – 185 голосов;
- "Платформа за жизнь и мир" (экс-ОПЗЖ) – 18 голосов;
- "Доверие" – 17 голосов;
- "Родина" – 15 голосов;
- "Восстановление Украины" (экс-ОПЗЖ) – 9 голосов;
- "За будущее" – 10 голосов;
- "ЕС" – 3 голоса;
- "Голос" – 1 голос.