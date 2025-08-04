Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам 28 Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода мощный грузовик, сообщил в Facebook руководитель штаба Артур Палатный.

"Передали очередной автомобиль - 12-тонник с гидробортом - бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода. Эти ребята почти три с половиной года находятся на передовой. Героически защищают Донбасс. Ни разу не были на полноценной ротации", - написал Палат.

Руководитель волонтерского штаба подчеркнул важность логистики для обеспечения боеспособности военных подразделений.

"Война – это не только боевые столкновения. Это ежедневная логистика. Надеюсь, наш автомобиль станет надежным помощником бойцам 28 бригады в выполнении их сверхсложных задач и поможет сохранить жизнь наших защитников", – отметил Палатный.

Военнослужащие 28-й бригады отметили важность помощи и поддержки "Украинской команды".



