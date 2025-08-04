Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и соучредителем фонда Витой Присяжнюк осуществили 300-ю гуманитарную миссию на передовую. В этот раз критически важную помощь получили подразделения сил обороны на востоке Украины — в Донецкой и Харьковской областях.

В Краматорскую поддержку получили бойцы Львовского нацпола – стрелкового батальона. Фонд передал им зарядные станции для питания дронов, планшетов и средств связи, а также генератор, обеспечивающий резервное питание в случае перебоев с электроснабжением.

25-я отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада получила современную РЭБ-систему «Апостол», способную эффективно приглушать вражеские беспилотники, противодействовать разведке и защищать позиции наших бойцов. Также была доставлена партия техники бойцам нескольких бригад вблизи Славянска.

В Харьковской области пограничники получили эвакуационный автомобиль для транспортировки раненых из зоны боевых действий. Кроме того, стабилизационному пункту передан швейцарский аппарат Easy Pulse – оборудование для сердечно-легочной реанимации, которое может спасти жизнь в критические минуты.

«300 поездок – это не просто цифра. Это месяцы непрерывной благотворительной работы ради наших ребят, защищающих страну на поле боя. За это время мы передали более 300 РЭБ-систем, сотни Starlink-терминалов, зарядных станций, генераторов, дронов, аппаратов для реанимации, медицинского оборудования, транспорта и прочего снаряжения. Все это — шанс выжить, возможность сохранить связь, провести эвакуацию, остановить кровотечение, предотвратить атаку. Наш фонд — это постоянство. Мы будем рядом столько, сколько нужно, чтобы каждый, кто держит небо и землю, знал: о нем не забыли», — подчеркнул Валерий Дубиль.

Эта миссия стала возможной благодаря поддержке партнеров.

С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» системно снабжает украинских военных современным техническим оборудованием. Поддержку регулярно получают ВСУ, Национальная гвардия, пограничники, полиция и разведка.

«Фонд и дальше будет выполнять свою миссию — спасать жизнь, поддерживать фронт и усиливать тех, кто защищает Украину», — резюмировала Вита Присяжнюк.