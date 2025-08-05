В июле в Киеве состоялась шестая встреча в формате CEO Talks — камерное событие от Diia.City Union, которое собирает лидеров украинского IT для откровенных разговоров о вызовах, стратегиях роста и будущем отрасли. Партнером мероприятия выступила технологическая компания FAVBET Tech.

Гостем серии стал Валерий Красовский — CEO Sigma Software Group, генеральный партнер SID Venture Partners и член правления Diia.City Union.



Фото: Diia.City Union — CEO Talks, Валерий Красовский — CEO Sigma Software Group, генеральный партнер SID Venture Partners

Как рассказал Валерий Красовский, история Sigma Software началась в 2002 году с небольшой команды энтузиастов. Сегодня компания объединяет более 2000 специалистов в более чем 20 странах мира. По словам СЕО, главным драйвером масштабирования стали децентрализация процессов, доверие и культура взаимоподдержки.

В своем выступлении Красовский сосредоточился на перспективах международных рынков. Самым динамичным он считает рынок США — из-за скорости принятия решений и открытости к инновациям. Отдельно он отметил и Ближний Восток, где активно создают среду для технологического прорыва.



Фото: Diia.City Union — CEO Talks

Украинское IT, по словам Красовского, обладает уникальной чертой — критическим мышлением. Местные специалисты не боятся спорить, предлагать альтернативы и брать на себя ответственность. По мнению спикера, это не всегда удобно, но часто спасает от дорогостоящих ошибок.

Среди обсуждаемых тем был и SID Venture Partners — венчурный фонд, основанный при участии Sigma Software. За три года существования фонд поддержал более 30 украинских стартапов, среди которых — Liki24.

Также речь шла о Defence Builder — первом в Украине частном акселераторе оборонных технологий, созданном в сотрудничестве с KSE, Buntar Aerospace и Минобороны. Впервые частные инвесторы получили доступ к синдикативному инвестированию в оборонные стартапы с лояльной ценой входа от $1000.

Фото: Diia.City Union — CEO Talks

CEO Talks традиционно завершился разговором о ценностях. Для Sigma Software это — человечность и ответственность. Компания организовала эвакуацию более 3500 человек в первые недели российского вторжения, в том числе представителей других IT-компаний.

Компания FAVBET Tech, партнер мероприятия, отметила важность таких форматов для развития украинской IT-экосистемы:

«Сейчас как никогда важно слышать истории тех, кто не только удержался, но и продолжает расти и работать на победу. Такие разговоры вдохновляют сотни IT-команд по всей Украине, и я искренне благодарен господину Красовскому за его вклад в развитие украинского технологического сектора и поддержку оборонных усилий», — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.





Фото: Diia.City Union — CEO Talks, Артем Скрипник

FAVBET Tech — украинская IT-компания, резидент Дія.City и постоянный партнер CEO Talks от Diia.City Union. С 2022 года компания активно участвует в работе украинской IT-армии и поддерживает ВСУ: создает ПО, сотрудничает с разработчиками дронов и обучает специалистов по кибербезопасности.