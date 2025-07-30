История человека, всю жизнь шедшая по зову неба – от детского увлечения авиацией до кабины боевого истребителя морской авиации.

Михаил Пинкевич – ветеран русско-украинской войны, кавалер ордена Данила Галицко. До полномасштабного вторжения был военным пенсионером, капитаном 1 ранга ВМС ВС Украины в запасе, до выхода на пенсию являлся заместителем начальника штаба Командования ВМС ВСУ. Вернулся в строй в апреле 2022 года. Два года командовал стрелковым батальоном. По завершении службы в 2024 году ушел в отставку в звании полковника с должности в Главной инспекции МОУ. Его профессиональный путь включает службу в советской палубной авиации, создание и развитие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, первый опыт сотрудничества с НАТО, руководство в авиакомпании "Константа" и участие в российско-украинской войне.



Пишет УНН .

В интервью – практические наблюдения о боевой авиации, формировании национального флота, вызовах, адаптации и опыте перехода от советской системы подготовки к стандартам НАТО, вызовах и важности поддержки авиационной отрасли в современных условиях. Это разговор о системной трансформации, которая продолжается до сих пор.

ОТ МЕЧТЫ ДО БОЕВОГО САМОЛЕТА

Как началась ваша история с авиацией? Это была мечта или судьба случая?

Я не мечтал стать именно военным, но с детства был очарован авиацией. Помню, как в пионерском лагере в Лузановке увидел на постаменте МиГ-21 – настоящий истребитель. Тогда я еще не понимал, как авиация повлияет на мою жизнь, но интуитивно чувствовал, что небо – это мое.

С годами мечта укреплялась. Позже принял решение поступать в летное училище, в то время профессия военного летчика была престижной, высокий конкурс на поступление, также обязательным условием было прохождение медкомиссии и так называемого профотбора – несколько этапов тестирования на годность, как выяснилось позже прошел успешно.

Когда на комиссии объявили, что зачисленный в летное училище не было предела. Этот момент стал переломным в жизни. наконец-то мечта становится реальностью, и я ступил на путь, с которого уже никогда не сверну.

Каким было обучение? Помните первые полеты?

Учеба длилась почти пять лет. Уже с первого курса мы стали летать. Программа состояла из двух этапов, первый-второй курс – освоение учебного самолета Л-29: полеты по кругу, маршруты, пилотаж, полеты парами, боевое применение. Следующий этап, третий-четвертый курс – освоение в полном объеме боевого МиГ-21, который являлся базовым самолетом в учебных заведениях тех лет.

Миг-21 это был тип машины освоив навыки пилотирования, на котором ты успешно мог перейти на новые типы. Уже после выпуска в боевых частях овладевали более современная боевая техника, но обучение в летном училище закладывало основы, философию и принципы летной работы.

Помню после второго курса, когда вернулись с полевых аэродромов, мы уже чувствовали себя пилотами, гордость переполняла, это был юношеский максимализм, он придавал уверенности, это было что-то чего мы ожидали и чем грезили, однако это был только первый шаг в достигнутых целях.

Первый самостоятельный вылет был в апреле 1984 года – первый шаг к становлению в качестве боевого летчика. Но авиация – это не просто профессия, а образ жизни со своими правилами, традициями и полной самоотдачей. Она не терпит безразличия или половинчатости. Здесь остаются только те, кто по-настоящему горит небом. Важны не только техническая подготовка или навыки пилотирования, но и внутренний зов – преданность небу, уважение инструктора к авиационным законам, правилам и традициям.

Подготовка на МиГ-21 требовала полной сосредоточенности, летной подготовки и работы над собой. В летное училище на первый курс набирали около 320 курсантов, но до выпуска доходили, то есть выпускались только 110 курсантов. Часть отсеивалась еще на начальном этапе подготовки, другая не смогли освоить этап боевого применения. Завершающим этапом подготовки был лётный экзамен: обязательно летали боевое применение и высший пилотаж.

Помню, как экзаменатор комиссии, седой опытный полковник, перед вылетом сказал мне – не волнуйся сыну, делай так, как учили, все будет хорошо… Результат летных экзаменов был отличный. Наш курс стал одним из первых, прошедший полный цикл летной подготовки, четыре года, без потери. Когда ехали с аэродрома радовались, обнимались, и это чувство, гордость, воспоминания об учебе остались на всю жизнь.

Были ли у вас как пилота какие-то особые предрассудки или ритуалы перед полетом?

Есть несколько негласных правил – не фотографироваться перед вылетом и не говорить последний вылет, только крайний. Особая процедура осмотра самолета перед вылетом и всегда общения как с живым лицом, скажешь несколько слов, и когда сев в кабину пристегнешься, то чувствуешь, что вы одно целое и готовы к выполнению задания. Уважение к традициям и персоналу, который готовит и обслуживает авиационную технику, это одно из правил, закладываемых поколениями. У авиации нет мелочей, соблюдения правил и процедур, безопасность полетов, это основа, которая закладывалась поколениями. Еще одна незыблемая традиция всех пилотов – третий тост всегда за тех, кто не с нами. Это не формальность, а память за тех, кто не вернулся с полета. Авиационные традиции, это то, что объединяет и на чем держится авиация.

Как началась ваша история с палубной авиацией?

В то время как поступил в летное училище началось активное развитие палубной авиации, это было новое и перспективное направление. Строились новые авианосные крейсеры, было начато создание тяжелых авианосных крейсеров (гибрид авианосца и крейсера с ракетным вооружением) и новое развитие получила палубная авиация, а именно самолеты вертикального взлета и посадки Як-38.

В то время было принято решение о создании на базе Борисоглебского летного училища отдельной группы летчиков, которые готовились по отдельной морской программе с перспективой переучивания на самолеты вертикального взлета Як-38, Як-38М и в перспективе Як-141, который только испытался. Я написал рапорт, прошел собеседование и тестирование и присоединился к общей группе "моряков".

Учебный процесс отделения проводился по отдельному плану, летная подготовка также проходила по отдельно утвержденной программе. Время пролетело быстро, выпуск, черная форма, кортик и распределение в 311 отдельный штурмовой корабельный полк ВМС Тихоокеанского флота – дальний гарнизон Романовка. Начался этап становления как палубного лётчика.

Як-38 считался одним из самых сложных самолетов в пилотировании – он требовал дисциплины, натренированности и поэтапной подготовки: от освоения вертикальных режимов до полетов с палубы и боевого применения. Это был первый серийный палубный штурмовик вертикального взлета и посадки. Многие процедуры формировались в процессе эксплуатации, поэтому знания передавались от опытных инструкторов с безусловным уважением к ним. Была наработана методика подготовки, а все действия отрабатывались до автоматизма на тренажерах – это помогало усваивать программу и хранить технику.

Учитывая особенность самолета, не все могли освоить Як-38, поэтому мы с гордостью носили звание лётчика-вертикальщика, гордились этим и имели уважение в сообществе морской авиации. По статистике летчиков-вертикальщиков было меньше космонавтов. Каждый год полки теряли в среднем два экипажа, мы это знали, но были увлечены своим делом, полюбили Як-38 и готовились к предстоящим походам. Это был один из лучших периодов в моей авиационной жизни, который всегда буду хранить и помнить.

Какой эпизод с тех пор упоминается вам чаще всего?

Таких историй было немало – большинство особых случаев в полете касалось именно освоения вертикальных режимов на Як-38. Один из таких произошел на Тихоокеанском флоте – при заходе на посадку по вертикали отказала система стабилизации. Загорелась сигнальная лампа, свидетельствовавшая о критической ситуации: малая высота, и в случае начала "кивки" нужно было немедленно покидать самолет. В таких моментах не думаешь, решение принимается немедленно. Доложил руководителю полетов, выполнил необходимые действия и подготовился к катапультированию. Однако, оценив обстановку и почувствовав, что самолет подвергается управлению, сообщил о решении выполнить посадку. Внешне это выглядело обыденно, но внутри каждая секунда была на грани, почти автоматически отрабатывались все полученные навыки... Верно оценив обстановку, выполнил посадку, удалось сохранить самолет, за что получил благодарность от командира полка.

Позже инженеры полка проанализировав работу систем, оценили этот случай уникальным. Полеты – это не только подготовка, тренировка, но и романтика молодости в переплете с летной работой, которая со временем уступает глубокому осознанию сути дела и профессиональному подходу к выполнению поставленных задач.

Как вы оцениваете уровень авиации этого периода?

Применение авиационной составляющей всегда являлось комплексной системой, включающей не только подготовку техники, но и качество подготовки летного состава. В то время она сохраняла фундаментально высокий уровень, особенно в теории и организации полетов и ориентировалась преимущественно на боевые действия в условиях большой войны, с массовым применением авиации. Боевое мастерство было высоким, но часто шаблонным, с меньшим акцентом на инициативу пилота в отличие от принципов действующих в странах НАТО.

В целом система подготовки обладала большим потенциалом, но не выдержала давления системного распада. Экономический кризис привел к дефициту топлива и запчастей, из-за отсутствия финансирования резко сократился налет часов, в некоторых частях он составлял менее 20-30 часов в год, из-за отсутствия ресурсов самолеты стояли, это напрямую влияло на уровень подготовки летного состава.

Формально подготовка проводилась, но реальный уровень натренированности летного состава падал, не из-за уровня боевой подготовки, а из-за реальных условий. Это было начало развала советской системы, затянувшийся переходный период с большим количеством перемещений человеческих ресурсов и системных потерь, отразившихся на дальнейшем развитии украинской авиации.

НА СТАРТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Какими были первые шаги на Украине и как ваш путь вернул в морскую пехоту?

По возвращении домой я попал в состав ВМС Украины. Это были сложные времена для авиации – продолжался этап реформирования, полеты фактически не проводились, предлагали другие направления прохождения службы. И тогда судьба подбросила мне новый вызов – я оказался в морской пехоте.

Одно время мы находились в офицерском батальоне в ожидании назначений. Впоследствии управление кадров назначило меня на должность заместителя по авиации в бригаде морской пехоты. Тогда же я встретил полковника Владимира Волошина, который в 1993 году приступил к формированию 1-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины в поселке Краснокаменка (Кызылташ). По прибытии в расположение бригады меня назначили исполняющим обязанности начальника штаба. Сразу включился в работу – все строили с нуля. Первые два года работали практически без выходных.

Впоследствии был назначен заместителем командира морской десантной подготовки. Отвечал за планирование и проведение тренировок и учеб по посадке и высадке личного состава из десантных кораблей.

Для тренировок морской пехоты активно использовались – десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" и большой десантный корабль проекта 775 "Константин Ольшанский" ВМС Украины. Интенсивность тренировок и учений по морской десантной подготовке была достаточно высокой, мы прибывали на суда, как домой.

Морская пехота тогда была настоящей: обязательные тренировки на десантных кораблях проводились дважды в год, а также продолжались регулярные учения в течение года. Несмотря на ограниченное финансирование и нехватку ресурсов внутри подразделения царила вера в то, что мы действительно создаем армию – профессиональную, боеспособную, способную защитить свою страну. В то время был подъем и убеждение, что мы делаем важное дело. Мы жили будущим и верой в Украину.

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАТО

Расскажите поподробнее о международном сотрудничестве того периода…

Сотрудничество с НАТО это особый этап в моей жизни, он начался с морской пехоты и продолжался в дальнейшей деятельности.

После присоединения Украины в 1994 году к программе "Партнерство ради мира" ("Partnership for Peace") морская пехота активно начала принимать участие в международных учениях с партнерами по оружию. Уже в 1995 году я непосредственно принимал участие в подготовке и проведении первого обучения с морской пехотой США на полигоне. Это было начало развития ВМС Украины и славного боевого пути 1 отдельной бригады морской пехоты.

Первая очная встреча с морской пехотой США в 1995 году поразила уровень обеспечения и подготовки американских морпехов. Нам было интересно все от формы, традиций, экипировки, обеспечения до проведения совместных тренировок. Часто по договоренности в ночное время проводились дополнительные тренировки. Общение проходило на учебных местах и на занятиях. Регулярно организовывались спортивные мероприятия – особенно популярными были армреслинг и рукопашный бой, иногда выходящий за пределы дозволенного, поэтому впоследствии его решили больше не проводить. На каждой учебной точке всегда были своего рода соревнования, кто лучше и наши ребята доказывали, что сильнее духом, тогда родился лозунг морской пехоты Украины "Верный Всегда", который и сейчас демонстрирует силу и несгибаемость наших морпехов.

После окончания оперативно-тактического факультета академии, учитывая мой опыт, получил назначение в управление боевой подготовки ВМС Украины, где продолжил заниматься планированием и проведением международных учений. Работал в составе профессиональной команды, которую в то время возглавлял опытный офицер и инициатор всех реформ и структурных смен капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

ВМС Украины были передовым форпостом внедрения стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины, все новое проходило тестирование и в дальнейшем внедрялось в ВСУ. Мы отвечали за подготовку и проведение международных учений – ежегодно на уровне ВМС проводилось от трех до пяти таких мероприятий.

Международные учения играли решающую роль в становлении и трансформации ВМС Украины в современную, эффективную и боеспособную структуру. Они обеспечили практическое внедрение стандартов НАТО (STANAG), что позволило существенно изменить подходы к подготовке личного состава, боевой подготовке в целом и создать действенную систему управления. Благодаря этому удалось отойти от устаревшей советской модели и перейти в систему западного типа на тактическом уровне – с акцентом на инициативу, гибкость и эффективность. Это стало важным этапом в формировании международного имиджа Вооруженных сил Украины.

В каких учениях участвовали? Действительно ли это было столь особым опытом?

ВМС Украины постоянно участвовали в мероприятиях международного сотрудничества, в частности, в учениях типа PASSEX (Passing Exercise) – кратковременных совместных тренировках между военно-морскими силами двух или более стран. Их цель – отработка взаимодействия (взаимосовместимости), связи, навигации, тактического маневрирования, а также демонстрация присутствия и партнерства. Кроме того, ВМС Украины регулярно привлекались к сериям многонациональных и двусторонних учений со странами-партнерами.

Участие в планировании и проведении учений "Sea Breeze exercise", Черноморское партнерство, Кооперативный партнер, а также учений НАТО открытых для партнеров "Northern Light-2003" и "Sorbet Royal-2005".

Больше всего запомнились учения НАТО Northern Light – 2003, которые проводились в Шотландии. Это были первые учения НАТО, открытые для партнеров – участие в них приняли три страны-партнера: Швеция, Литва и Украина. Для меня это стал важный профессиональный опыт: обучение проходило на местности в реальных условиях времени, с высоким уровнем планирования, обеспечения и личной ответственности за подразделение.

От ВМС Украины в учениях участвовало усиленное подразделение морской пехоты и офицеры секции планирования. Я был старшим контингентом ВМС и непосредственно руководил действиями подразделения – от этапа развертывания сил до проведения практических действий. Сценарий был максимально реалистичен: подразделения НАТО отрабатывали концепцию формирования и оперативного развертывания Объединенных сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) с включением элементов обозначенных сил, противодействия, информационной борьбы, работы со СМИ и развертыванием передовых штабов первого эшелона.

Особенностью учений было то, что никто не знал полного сценария – все события моделировались в режиме реального времени, как во время реального развертывания сил реагирования НАТО. Ситуации менялись каждый час, поэтому нужно было действовать четко и оперативно, как в боевых условиях. Противодействие осуществлялось подготовленными обозначенными подразделениями. Была выгрузка на неизвестной местности с помощью десантных средств и вертолетов, взятие под контроль аэродрома для развертывания передового контингента, выполнение задач в населенных пунктах. Журналисты брали интервью, фиксировали наши реакции, а мы отвечали как на настоящих прессбрифингах. Это был колоссальный опыт, который сделал нас сильнее. Именно в таких учениях развивались и формировались будущие очертания ВМС Украины.

Если сравнивать участие Украины в совместных учениях с партнерами НАТО – ощущали ли Вы, что чего-то не хватает, или наоборот – что мы уже на уровне?

В начале 2000-х ВМС Украины стали ключевым элементом ВСУ на пути сближения с НАТО. Командование ВМС, корабельные группировки, морская пехота первыми использовали процедуры и интегрировались в систему планирования НАТО через международные учения, обмен опытом и совместную подготовку.

Особое внимание было уделено языковой подготовке. В то время английский начал изучать уже на уровне тактических подразделений – с использованием оборудования и языковых лабораторий DLI, предоставленных США, а также при поддержке инструкторов British Council. Это позволило существенно повысить уровень владения английским, эффективно внедрять процедуры STANAG, отрабатывать элементы оперативного планирования по процедурам НАТО, внедрять современную систему управления корабельными боевыми группами, развивать системы связи по стандартам Альянса, проводить совместное обучение с партнерами и участвовать в международных операциях как полноценные.

Уже в начале 2000 г. подразделения ВМС достигли соответствующего уровня взаимосовместимости и оперативных возможностей: подготовлен личный состав, поддержка партнеров, слаженное взаимодействие и внедрение соответствующих процедур. Да, технически мы отставали, но имели четкое понимание, что делать и куда двигаться, доминировали профессиональный подход, выполнение принятых решений и ответственность, что неоднократно подтверждалось в ходе совместных мероприятий со странами НАТО.

Планировалось ли дальнейшее участие в международных миссиях?

Мы всегда шли вперед, ставили амбициозные цели, пробивались, несмотря на сопротивление собственной системы. Бюрократия, саботаж реформирования, отсутствие политической воли, ревность "устаревших" структур, все это сопровождало путь к евроатлантической интеграции. Однако ВМС Украины всегда были на шаг впереди и активно инициировали проведение изменений.

Результатом кропотливой работы и соответствующего уровня подготовки стало участие ВМС Украины в операции НАТО Active Endeavour, я принимал участие в подготовке и организации обеспечения кораблей ВМС на переходе и в зоне проведения патрулирования в рамках операции НАТО, также в 2006 и 2009 году непосредственно принимал участие на борту корвета Тернополь в операции. Это был первый и единственный случай применения НАТО на практике статьи 5 Североатлантического договора, то есть оказания коллективной помощи одной из стран НАТО, на которую совершено нападение.

Для организации взаимодействия с командованием ВМС НАТО в Неаполе и координации участия кораблей ВМС в операции по борьбе с терроризмом в Средиземном море был введен в действие Контактный пункт Украины в операции НАТО Active Endeavour, я был первым командиром Контактного пункта.

После операции НАТО "Active Endeavour" ВМС Украины начали также подготовку к антипиратским миссиям: операциям НАТО "Ocean Shield" и EU NAVFOR "Atalanta", участие в которых в будущем было успешно реализовано ВМС Украины. Активное участие ВМС в операциях НАТО Украина внесла весомый вклад в поддержание международной безопасности и это действительно был исторический шаг.

Вы долгое время занимались вопросами евроатлантической интеграции. Когда лично почувствовали, что развитие остановилось?

Ухудшение ситуации начало ощущаться с середины 2000-х годов, а после прихода к власти Януковича в 2006 году курс на НАТО фактически остановился. Вместо реальной боевой подготовки появились формализм и меры "на показ" для высшего руководства. К сожалению, из-за ухудшения финансирования полноценная боевая подготовка не проводилась.

Офицеры, которые завершили учебу на курсах и военных учебных заведениях в США и других странах НАТО, лишь ограниченно назначались на руководящие должности. Не имея возможности реализовать свои знания и опыт, многие вынуждены были уволиться и перейти к бизнесу, где их охотно принимали благодаря колоссальному теоретическому и практическому багажу.

В целом процесс международного сотрудничества и воплощения реформ замедлился. Все, что строилось и нарабатывалось годами, растворилось в формализме.

В то же время, я убежден, что опыт ВМС Украины является ярким доказательством того, что Вооруженные Силы Украины способны эффективно действовать по стандартам НАТО. Для этого требуется системный подход, качественное обучение персонала, кропотливая работа на всех уровнях, волевое решение командования и политическая решительность.

УКРАИНА, ВОЙНА И НАТО СЕГОДНЯ: КАК БОЕВЫЙ ОПЫТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ В СИСТЕМНУЮ СИЛУ

Почему Украине необходимо переходить на стандарты НАТО и как это связано с реальностью войны?

По моему мнению, основываясь на полученном опыте, Украине необходимо переходить на стандарты НАТО не только через стремление к членству в Альянсе, но прежде всего через практические потребности, возникшие в ходе полномасштабной войны с Россией. Это вопрос выживания, эффективности и Победы. Украина получает оружие, боеприпасы, технику, системы управления от стран НАТО, без перехода на стандарты НАТО, трудно полноценно интегрировать западные системы вооружения в систему управления и эффективно использовать.

Мы ведем войну с противником, имеющим численное и ресурсное преимущество, и это не изменится в ближайшие годы. Война это состязание, победа "количеством" для нас невозможна, поэтому единственный путь изменить философию принятия решения, опережать противника, создавать и использовать возможности, навязывать свои варианты действий, децентрализовать принятие и исполнение решений, ассиметричные действия. Децентрализация принятия и принятия решений, инициатива на более низком уровне, гибкое планирование, когда ситуация на поле боя постоянно меняется, это ключ к успеху. Это не просто смена процедур, это смена философии. Она поможет упорядочить уже приобретенный боевой опыт, придать ему структуру и долгосрочный смысл. Воевать "по старинке" – мы больше не можем, нужны качественные изменения.

Переход на стандарты НАТО – это не только о политике, это больше об эффективности, адаптации к условиям и технологиям современной войны и реальном сохранении жизни наших военных на поле боя. Украина уже на этом пути и боевой опыт пройденных лет войны лишь подтвердил правильность этого вектора.

Каким образом внедрение стандартов НАТО выглядит на практике и в чем основные вызовы?

Переход на стандарты НАТО проводится в условиях ведения ВСУ боевых действий, это требует времени и ресурсного обеспечения, иногда командиры не имеют этих возможностей, но все больше понимают необходимость проведения качественных изменений. Все зависит от уровня подготовки руководящего состава, органов управлений и штабов высших уровней.

Основные вызовы: устаревшая система управления и принятие решения; недостаточное количество подготовленных офицеров и сержантов, непонимание роли и важности сержантского состава; отсутствие технических условий для обслуживания техники НАТО; языковая подготовка, низкий процент владения английским языком, терминологией и процедурами НАТО; наличие старых образцов советского вооружения не совместимо с западными стандартами.

То есть внедрение стандартов НАТО это длительный процесс глубокой трансформации, стратегически решающий для будущего национальной безопасности Украины.

Верите ли вы во вступление Украины в НАТО и как он сменит нашу армию?

Всегда был и остаюсь сторонником НАТО. Это не только вопрос безопасности – это о планировании, четких процедурах и поддержке партнеров. Однако без технической и концептуальной совместимости членство в Альянсе будет невозможным. НАТО со своей стороны ожидает, что Вооруженные Силы Украины будут действовать в соответствии с его стандартами и правилами.

Хотя сегодня даже структура самого Альянса меняется, а позиции отдельных стран вызывают вопросы, альтернативы Украине нет. Быть один на один в этой геополитической буре – не вариант, именно поэтому я верю в НАТО как в стратегический выбор Украины – не с наивностью, а с трезвым пониманием реальности.

Мы уже доказали, что защищаем общие ценности на поле боя. И если объединить этот боевой опыт с философией, процедурами и методикой НАТО, Вооруженные Силы Украины станут еще более эффективными.