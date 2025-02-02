Политолог Вадим Карасев рассказал, что подготовка переговоров по окончанию российско-украинской войны сейчас на паузе и что Макрон собирается снова запустить мирный трек, решив проблему.

Об этом он рассказал в своей блоге.

Как отмечает эксперт, речь идет не конкретно о личности Макрона, а о Франции в целом. По его словам, какие бы там ни были внутренние кризисы, это страна с ядерным оружием, с мощным ВПК, она экспортирует оружие, и с экономической почки зрения там все нормально, поэтому не стоит ее усилия списывать со счетов.

«Теперь что касается спасать или не спасать. Ну, собирается спасти. Макрон собирает на 12 февраля встречу глав дипломатических ведомств, то есть министр иностранных дел Германии, Британии, Италии, Польши, Испании. Ну, ключевые такие большие европейские государства. И будет глава Госдепа Марко Рубио. Вот они будут обсуждать, что делать. Почему? Потому что путин отверг заморозку и отверг Украину как переговорную сторону», - рассказывает Вадим Карасев.

То есть, объясняет он, Трамп хочет говорить о заморозке российско-украинской войны, а путин открыто сказал, что это его не устраивает и никакое перемирие даже не интересует, только политическое урегулирование и ничего другого.

«У Трампа четко – остановить войну, все, больше его там по большому счету не интересует ничего. Он же не говорит о всеобщем политическом урегулировании. А пойти на условия путина… Ему нужен результат, иначе тогда он может потерять лицо. Его интересует по большому счету не Украина, а как не потерять лицо. Поэтому пауза сейчас. Да, мы можем сказать, что идут какие-то там теневые переговоры. Но я не слишком уверен, что идут теневые переговоры, контакты, какие-то рабочие группы. Нет, пока идет обмен сигналами», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что 50 тысяч – это максимальное количество готовых к применению войск всех стран Европы.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, стоит ли серьезно воспринимать угрозы Фицо за то, что Украина остановила транзит российского газа.