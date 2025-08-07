Вопрос безопасности массового паломничества брацлавских хасидов в Умань в сентябре 2025 остается открытым. Официальный ответ полиции на запрос "Поштар" демонстрирует отсутствие комплексного плана действий, а наш источник в профильном ведомстве подтверждает: окончательного решения нет.

На наш запрос Уманское районное управление полиции предоставило подробный ответ, подписанный заместителем начальника Василием Козиненко. В документе очерчено распределение полномочий между разными ведомствами. "Полиция в рамках своей компетенции фокусируется на обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений", - говорится в ответе. В то же время, общие вопросы безопасности координируются военным командованием и СБУ, организация укрытий входит в компетенцию ГСЧС, а решение о регулировании количества паломников принимается на уровне Кабинета Министров.

Наш источник в профильном ведомстве сообщил, что окончательное решение еще не принято: "Все будет зависеть от ситуации с безопасностью и сейчас этот вопрос окончательно не решен, будет зависеть от многих обстоятельств".

Среди факторов, которые могут повлиять на решение властей, – ситуация в сентябре, наличие необходимых ресурсов для обслуживания паломников, позиция международных партнеров и опыт предыдущих лет.

Статистика свидетельствует, что даже в условиях войны поток паломников оставался значительным: 29 тысяч в 2022 году, более 27 тысяч в 2023 и более 33 тысяч в прошлом году. Для сравнения, во время пандемии 2020 количество паломников ограничилось 2-3 тысячами человек.

Эксперты высказывают разные мнения о возможности проведения массового паломничества. Юрий Гончаренко из InfoLight.UA обращает внимание на ресурсные ограничения: "Построить для такого количества укрытия, учитывая, что у нас нет ресурсов и возможностей построить их для граждан Украины - это явно чрезмерная роскошь для страны, ведущей войну на истощение" .

Военный эксперт Роман Свитан , знакомый с Уманью с 1980-х годов, отмечает кадровый вопрос: необходимость привлечения нескольких тысяч полицейских, медиков и спасателей в условиях их дефицита на фронте и в тылу.

Польский политолог Марчин Вишневский обращает внимание на геополитическое измерение проблемы: "Если Украина запретит паломничество – 'антисемиты'. Если позволит и произойдет трагедия – 'безответственные'. Это ловушка без выхода. И именно этого хочет Путин". Аналитик предупреждает, что кремль может использовать какое-либо развитие ситуации в своих пропагандистских целях.

Полиция в своем ответе детализирует планируемые меры: усиленное патрулирование, дополнительные блокпосты, информационные пункты для паломников, координация с другими службами. "Во время пребывания паломников хасидов в г. Умань подразделения полиции... будут нацелены на выполнение всех поставленных задач и поддержание тесного сотрудничества со всеми соответствующими службами" , - уверяют правоохранители.

В то же время, в ответе признается, что вопросы количества и емкости укрытий, планов эвакуации, а также возможных ограничений находятся в компетенции других ведомств – ГСЧС, Кабмина, МИД.

Редакция "Почтальон" продолжает мониторить ситуацию и готовит запросы в Кабинет Министров, Министерство иностранных дел, ГСЧС и Офис Президента.

Очевидно, что власть стоит перед сложной задачей – найти баланс между уважением к религиозным традициям, международными обязательствами и реальными возможностями обеспечить безопасность в условиях продолжающейся агрессии. Принятое решение будет иметь важное значение не только для безопасности паломников, но и для международного имиджа Украины.