"Украинская команда" передала партию беспилотников бойцам 21-го отдельного полка беспилотных систем Третьего армейского корпуса. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения волонтеры отправили на передовую почти 3500 БпЛА разных типов. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Это было новое подразделение в составе Третьего армейского корпуса. Но в него вошли опытные бойцы, которые прошли боевой путь вместе со всей бригадой. на Харьковском направлении", - написал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что с 2022 года волонтерский штаб отправил на передовую уже почти 3500 БпЛА.

"Сегодня преимущество на поле боя определяют дроны. Благодаря вашей поддержке "Украинская команда" отправила на передовую уже почти 3,5 тысяч беспилотников разных типов. Пусть они помогут нашим защитникам еще более эффективно уничтожать врага и сохранят жизнь", - сказал Палатный.





Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за время своего существования передала пострадавшим от российской агрессии военным и украинцам более 1750 тонн грузов общей стоимостью почти пол миллиарда гривен.