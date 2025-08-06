Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что независимость НАБУ и САП, коррупционные дела – это хорошо, но если не будет приговоров, то не будет победы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает политик, общество вроде бы одержало победу, ведь НАБУ и САП будут независимыми, эта дискуссия закончилась, а также последовали новые громкие коррупционные дела. В то же время, отмечает он, несколько странно, что руководители независимых антикоррупционных органов приходят с докладом к президенту, об этом пишет на его официальном сайте, но дела есть, это позитив.

«Но это будут очередные дела против должностных лиц, о которых мы через несколько месяцев забудем, потому что люди выйдут под залог, а дальше вмешается коррупционная модель украинской судебной системы, где за деньги и связи решаются все дела. Таким образом дела затянутся на несколько лет, а эти люди либо выедут заграницу, либо договорятся и выйдут в другой ипостаси», – констатирует Николай Томенко.

Ведь, напоминает он, так уже было со многими депутатами, министрами и другими должностными лицами, у них семьи и дома заграницей, даже иностранное гражданство, многие из них просто сбежали из Украины с награбленным и живут там, а мы объявляем сбор на помощь ВСУ. Одно из последних коррупционных дел, напоминает политик, о коррупции на РЭБах и БпЛА, но это далеко не все, нужно проверить все Министерство обороны и вообще другие министерства.

«Чтобы победить в великой войне с ордой российских варваров, мародеров и убийц, надо победить коррупцию. Это совершенно связанные между собой вещи. Коррумпированная страна не может победить. Это вывод, который совершенно очевиден, мне кажется, для всех. и не только для европейцев, порой неформально критикующих нашу власть. Они готовы нам финансово помогать, давать оружие, но нужно навести порядок в своей стране», – подчеркивает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что Запад пытается активизировать переговорный процесс, в противном случае война затянется еще дальше.

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