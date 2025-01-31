Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, стоит ли серьезно воспринимать заявления премьера Словакии Фицо о том, что Зеленский – их враг, потому что перекрыл транзит российского газа.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если Зеленский не возобновит транзит газа через Украину, Словакия заблокирует всю помощь от Евросоюза. Ну, про «заблокирует» мы уже много раз слышали. Вот Орбан грозился, что за то, что мы газ не поставляем, он не будет санкции не продлевать. Продлил. Словакию тоже укатают в асфальт, и она не сможет остановить европейскую помощь нам», - утверждает Михаил Шейтельман.

С другой стороны, констатирует эксперт, это, конечно, очень плохо, что у россии в Европейском Союзе появился союзник, это большая неприятность. Но в то же время, подчеркивает он, мы говорим не о словацком народе, а о нынешнем правительстве Словакии, это оно играет на стороне кремля.

Как говорит Фицо, рассказывает эксперт, у них же контракт с «Газпромом», и «Газпром» у них спрашивает, как теперь газ-то Словакии поставлять, а крайней, значит, сделали Украину. По его мнению, Фицо лучше написать ответное письмо «Газпрому» с детальными инструкциями, как возобновить транзит через Украину, а это очень просто: вывести российские войска с оккупированной территории Украины, выдать всех военных преступников, выплатить репарации, и все.

«Товарищ Фицо, вы что, не понимаете, что, если россия нарушает свои международные обязательство, устав ООН, оккупирует территории, то никто не собирается ей никак, кроме вас, больше ни в чем помогать? Проблемы россиян с этого момента Украину не интересуют. Какие-то у вас контракты с «Газпромом»… Спросите у «Газпрома», почему «Газпром» финансирует войну. Может быть, вам объяснят», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как выдворить россиян с европейского рынка.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об отказе Индии и Китая от российской нефти.