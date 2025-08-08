Пока Международный олимпийский комитет (МОК) умиляется историями о "невинных спортсменах", что "вне политики", президент Олимпийского комитета России (ОКР) сам раскрыл правду. Он открыто называет себя "солдатом Путина" и готов управлять спортом только под его руководством. Политик Николай Томенко призывает Украину активнее бороться за устранение этих "солдатов" от мировых соревнований.

Российский спорт – инструмент агрессии, а не "мира"

Политик и общественный деятель Николай Томенко подверг жесткой критике попытки России вернуться в международный спорт, назвав их лживой и циничной историей. По его словам, россияне "деньгами и дешевой нефтью и газом устилают дорогу к своему возвращению". И, к сожалению, многие международные спортивные федерации, включая МОК, подвергаются этому, "бросаясь лить слезы за невинными российскими спортсменами".

Однако, как отмечает Томенко, сама Россия помогает расставить все точки над "і". Президент Олимпийского комитета РФ и одновременно министр спорта РФ Михаил Дехтярев недавно выступил с громким заявлением. Он предложил сменить название своей должности, потому что "президент у нас один – президент России Владимир Путин".

"Солдаты Путина" на Олимпиаде?

Михаил Дехтярев не остановился на этом. Он открыто назвал себя "солдатом Путина" и заявил, что готов руководить российским спортом "до пенсии", но, конечно, только под руководством "большого ПУ".

Эти слова российского чиновника, по мнению Николая Томенко, ясно показывают истинную суть российского спорта. "Ведь российские спортсмены, как метко и справедливо называет их президент ОКР Дегтярев — СОЛДАТЫ ПУТИНА", – цитирует Томенко. Он напоминает, что олимпийцы должны соблюдать принципы гуманизма, равенства и честной игры, что несовместимо с войной.

"Поэтому "солдатам путина", начавшим и ведущим захватническую и кровавую войну против украинского народа, нечего делать на международных спортивных форумах, тем более на Олимпиадах", - подчеркивает политик.

Время для решительных действий: "Работаем вместе"

Николай Томенко призывает Министерство спорта и Национальный олимпийский комитет Украины более активно работать с международными партнерами. Необходимо информировать МОК и мировое спортивное сообщество, что российское олимпийское движение "не имеет никакого отношения к ценностям и принципам, определенным Олимпийской хартией".

Напоминая, что до Зимней Олимпиады 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо осталось менее полугода, Томенко призывает к совместным усилиям провести Олимпиаду "без солдат Путина".