Народная депутат Марьяна Безуглая в очередной раз высказалась о недостатках работы Воздушных сил ВСУ после ракетной атаки на "Охматдет" в Киеве.



Нардеп задает вопрос, почему российские ракеты сбивают на окраинах Киева, а не за пределами города. И почему-то не смогли перехватить несколько ракет Х-101 во время атаки на столицу 8 июля – хотя раньше такие ракеты, согласно отчетам командования, сбивали. Дальше прямая речь:



8 июля 2024 года произошла ужасная трагедия, очередной террористический акт России. Российские ракеты попали в детскую больницу «Охматдет» и еще в ряд зданий. Погибли, были ранены люди, повреждена инфраструктура и оборудование. Мир увидел очередные беспрекословные доказательства, что это были именно российские крылатые ракеты.

Эти доказательства были сняты спонтанно, ведь Командование Воздушных Сил и Генеральный штаб неоднократно отмечали и требовали от всех других, что ничего снимать нельзя.

Более того, мы уже привыкли к однотипным сообщениям военных спикеров и слов других чиновников на основе справок из Командования, что на наши города падают «обломки», а не попадают несбитые ракеты, разрушающие дома, заводы и воинские части. Как будто у россиян нет спутников и дронов, свободно летающих над территорией Украины, чтобы проверить и откорректировать попадания. Слова «обломки» вместо «ракеты» якобы успокаивают население и сохраняют «веру в ВСУ» дольше. К сожалению, хотя граждане согласно опросам все еще имеют огромную устойчивость, то, как они воспринимают мобилизацию, показывает подлинное доверие большинства к огромной забюрократизированной военной системе. Итак, дальше я просто перечислю ряд примеров, как работают украинские военные чиновники ВСУ и Минобороны, как строят противовоздушную оборону нашего государства. Пишу открыто, конечно, без разоблачения более сенситивных деталей противнику. К сожалению, россияне это все знают и уверены, участвуют в саботаже. А вот в Украине без публичной проработки уже изменений не добиться. Домолчались.

1. Никакой видеофиксации пролетов и попаданий системно не ведется, а населению подчеркивают, что этого делать нельзя.

2. Статистика сбитых и несбитых ракет и дронов фальсифицируется. Как я писала раньше, например, летит 5 дронов, не сбивают 5, а пишут, что летело 10 дронов и сбили 5.

Это уменьшает возможности фиксировать преступления россиян, выставляет нас в плохом свете перед партнерами (имеющими свою независимую статистику), дает дополнительные поводы врагу для манипуляций. Отдельно отмечу, что игра с обломками дает повод россиянам врать, что разрушение украинских домов – это последствия работы украинского ПВО.

3. Приоритизация целей хаотична, не все расчеты мобильных групп выходят на дежурство или находятся в заданных позициях. О коррупции и как там люди могут «числиться», а не быть, писала раньше (например, эксректор НАУ Луцкий, имеющий цепь из коррупционных скандалов и которого едва выдворили из университета, скрывается от следствия в… ПВО, его в свое время устройств Залужный, до сих пор «служит»). Оснащение таких групп неравномерно, координация и взаимодействие с расчетами, которые используют другие средства ПВО (противовоздушной обороны), обычно ужасающее. В то же время, ракеты для ПВО поставляются партнерами настолько дозированно и их настолько мало, что, например, Patriot вынуждены переводить в ручной режим для их экономии, что накладывается на организационные проблемы осведомленности, взаимодействия и критериев принятия решений, что в свою очередь в экстремальной ситуации приводит к человеческим ошибкам, когда им сбивают шахед, а не ракету, а российская ракета продолжает уничтожать важный объект критической инфраструктуры на миллиарды.

4. В то же время усовершенствование россиян дошло до того, что они залетают разведывательными дронами, корректируют дополнительные прилеты, проверяют спутниками и повторяют по необходимости.

5. В то же время элементарных мобильных групп и дроновых расчетов при ключевых объектах инфраструктуры часто нет, а ключевые объекты часто не имеют ПВО вообще, и россияне об этом прекрасно знают.

6. Поскольку наше ПВО все еще испытывает проблемы с соблюдением элементарных правил перемещения и маскировки, россияне поражают его и избегают ущерба.

7. РЛС также не всегда выходят на дежурство и имеют вопиющие проблемы с координацией действий, что придает шансам россиянам спланировать свой маршрут как можно эффективнее. Более того, я помню случаи, когда даже в зоне боевых действий врали о выходе РЛС и их работе, что в свою очередь приводило к трагедиям.

8. Сейчас Генштаб ВСУ отмечает, что вывел отдельные подразделения на восстановление вместо введения внутренних ротаций. На самом же деле они забрали людей из мобильных огневых групп, которые уже знали местность, сняли людей с охраны объектов критической инфраструктуры, которые знали нюансы этих объектов (о чем я уже писала и что случается, когда такие люди попадают в русский плен), но отправили его в пехоту. А из некоторых истощенных подразделений набирают мобильные группы, эффективность которых явно ниже.

9. Договоры по ремонту ПВО начали заключать на этот год только в июне (!). Ситуация с ремонтами ужасающая, некоторые образцы западной техники уже все неисправны. В целом по иностранной технике до сих пор не проводятся регламентные работы, не ведется учет моточасов, что делает невозможным планирование работ, не подписаны большинство договоров на выездные ремонты, на технику отсутствуют формуляры, не определен состав запчастей. Единой ремонтной документации не произведено. Техника раздается по фирмам на ремонт, в результате чего двух одинаковых машин фактически нет. Ремонт предпочтительно осуществляется путем каннибализации машин, что сокращает их численность и соответственно плотность ПВО. Такая отремонтированная машина перестает работать в течение одного-двух месяцев. Добавьте сюда коррупционные риски, пытаясь привлечь «свои» фирмы и фирмы-прокладки. Динамика нарастает, и до конца года мы можем потерять абсолютное большинство ПВО по техническому состоянию, поскольку до сих пор, на третий год полномасштабной войны, критически не систематизирована работа по ремонту и обслуживанию как внутри, так и с партнерами. При такой организации не хватит никаких денег ни наших, ни иностранных. Украина не может нормально обосновывать потребность в средствах на ремонты перед иностранными финансирующими институтами. Деньги у нас считать не привыкли, и на это, честно говоря, партнеры смотрят широко раскрытыми глазами. Например, за прошлый 2023 год только Великобритания не распределила и не профинансировала ремонты ПВО на 400 млн фунтов, поскольку в Минобороны и Генштабе ВСУ не смогли объяснить, как планируют потратить эти средства и адаптировать потребность, а с другой стороны партнеры не успели адаптироваться. и помочь. Об указанных рисках, в частности, и партнеры говорили еще в 2022 году, но, например, обеспечением ПВО тогда руководил полковник Гриневич, по которому есть уголовное производство по сотрудничеству с россиянами во время оккупации Крыма…





После этого всего экс-главком ВСУ Залужный стал Послом в Великобритании, а эксочельщик «Укроборонпрома» Гусев стал Послом в Азербайджане. Резников Послом не стал…

Помню, в свое время Гусев любил давать интервью: на Киевском заводе — прилет на следующий день, несколько десятков погибших; в Житомире – прилет, уничтожение цеха; во Львове - прилет, снова уничтожение и погибшие.

Никто не сидит, послы, а система рушится.

Вернемся к 8 июля 2024 года, показательному в прогрессе для россиян, но не для нас. Крылатая ракета "Х-101" - это сложная для средств ПВО воздушная цель, однако РЛС ее все равно обнаруживают. Вопросы, которые возникают:

Были ли своевременно обнаружены эти ракеты и были ли обнаружены вообще?

Или они сопровождались?

Есть ли нижний предел сплошного радиолокационного поля подразделений, соединений объединения воздушных сил?

На какой высоте ракеты применялись противником?

Наблюдали ли визуально ракеты?

Передавалась ли информация о радиолокационном и визуальном наблюдении и передавалась ли вообще?

Сооружена ли скоординированная система (!) противовоздушной обороны, в частности, вокруг г.Киева?

Почему перехват ракет происходит именно в окрестностях города?

И еще много вопросов, на которые я уже не могу писать щепетильные ответы, но вы сами можете сделать опосредованные выводы на основе вышеупомянутых рассуждений и базовой информации о трудностях работы ПВО.

Нужно переосмысление, перемены, ломать фракции, невежество и коррупцию. Учиться беречь ресурсы и планировать. Контролировать. Сотрудничать с партнерами каждый день и не «морозиться» вроде, «дайте оружие и не трогайте, разберемся сами».

Прямо сейчас.

Я это понимаю и у меня болит.

Это видят и понимают очень многие гражданские и военные специалисты. В среде накопилось видение, что именно нужно делать.

А что Министерство обороны Украины, Рустем Умеров? Что там у Вас с демократическим гражданским контролем, господин министр? Или все, как Сырский прописал? В круговой поруке наше поражение.

Быть безразличным и молчать преступно.