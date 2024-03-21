Верхушка российского террористического государства всегда относилась к несовершеннолетним с не совсем здоровым пиететом. Даже когда диктатор Путин начал избегать появления на публике и встречаться только с заранее подготовленными работниками ФСО, он, несмотря на это, не отказывался от мероприятий с детьми: ездил в школы рисовать котиков, проводил классные часы и организовывал "патриотические минутки" во время всевозможных форумов. Если проанализировать публичную деятельность рашистского президента, можно сделать выводы, что общению с подростками в той или иной форме диктатор отдает безусловное преимущество при любых обстоятельствах. С чем связан маниакальный интерес Путина детьми, объяснить несложно: для Кремля каждый несовершеннолетний – это будущий солдат и военный преступник, которого надо "правильно" воспитывать.

В частности, и по этому факту, россияне годами выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику, заигрывая с вопросами детей. Создав еще в далеком 2014 фейки о распятых мальчиках, Кремль апеллировал к Западу, мол, "нацисты убивают детей". Картинки с якобы пострадавшими от войны окровавленными малышами, или с теми, кто "лунами жил в подвалах Славянска", активно тиражировались пропагандой на внутренний рынок.

Путин и его стая использовали детей для мобилизации собственного общества, получения потока добровольцев, а также для закрепления ненависти к украинцам. Эти пропагандистские нарративы оказались наиболее крепкими, поэтому даже после почти двух лет полномасштабной войны некоторые пленные рашисты до сих пор объясняют, что взяли в руки оружие ради защиты "детей Донбасса" или мести за них.

Очевидно, никаких споров схожая аргументация не выдерживает. Однако большое количество россиян именно так и объясняет желание уничтожать население соседней страны. Ведь даже омраченный рашизмом мозг не признает простого факта, что захватчики лишают жизни ради удовольствия. Однако если воспользоваться двоемыслием, у наших соседей все становится на свои места: война – это мир, спасение – это убийство. Открещиваясь от своих детей, российские женщины покупают себе новенькую "Ладу", смотрят шоу Скабеевой и молятся о спасении тех же "детей Донбасса".

Опираясь на совершенно вымышленные события, которых никогда не происходило в жизни, россияне и подконтрольные ими боевики с 2014 совершили десятки тысяч военных преступлений. В том числе и над детьми. Продолжают они это делать до сих пор: забирают несовершеннолетних из семей, депортируя в Россию. Убивают подростков за проукраинскую позицию, насилуют и пытают. Детальнее о том, как Путин и его поклонники создали крупнейшую в мире сеть по похищению детей, читайте в материале 24 Канала.

Чтобы возвратить похищенных россиянами несовершеннолетних, мы не будем называть настоящие фамилии пострадавших от рук рашистов, кое-где изменим названия городов и закроем часть документов, свидетельствующих о военных преступлениях Кремля. Оригиналы доказательств переданы представителям Службы безопасности Украины и в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Убийства несогласных и формирование детских отрядов

В начале российской агрессии за неподдержку идеи отделения от Украины трое предателей-боевиков замучили и лишили жизни пятью выстрелами в затылок 16-летнего Степана Чубенко.

В то же время по всей линии фронта оккупированными и освобожденными территориями ездил корреспондент пропагандистского агентства ANNA-News Владислав Александрович. Этого подростка рашисты использовали не только для съемок фейковых сюжетов, но и как наводчика и сборщика информации о местах дислокации ВСУ.

Расчеты у оккупантов были крайне циничными: ребенка и не посадят, и комбатантом не будут восприниматься. Так что осенью 2014-го парень, известный по прозвищу "стример Влад", уже гонял с автоматом по полям Донбасса.

Стример Влад сменил планшет на оружие и стал полноценным боевиком в 16 лет / Фото с "Миротворца"

Знали ли русские оккупанты и местные боевики, что в рядах их армии воюет несовершеннолетний? Вопрос риторический, ведь тогда вся рашистская пропаганда делала из парня "героя" и повсюду подчеркивала тот факт, что ему не исполнилось 18 лет.

Случаи, когда рашисты и коллаборанты использовали детей в качестве пехотинцев, совсем не были единичными.

Поняв, что подростки с промытыми мозгами очень эффективные солдаты, Путин создал собственный аналог "Гитлерьюгенда" - "Юнармию". Прививая детям с дошкольного возраста идеи "русского мира" и ненависть к Украине и Западу, рашисты годами воспитывали армию хладнокровных убийц и насильников. Соответствующие специальные "патриотические" программы начали после 2014 года на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В самой России они только масштабировались.

Пропаганда, которой накачивали детей, нужна была Москве только для одного: поддержания определенного Кремлем градуса ненависти в обществе, а также создания базы осатаневших патриотов для участия в войнах.

В начале полномасштабного вторжения, когда российские командующие использовали как "пушечное мясо" не зэков, а мобилизованных из так называемых "ДНР" и "ЛНР", большая часть подразделений состояла из студентов "вузов", которым в 2014-м было по 10 – 11 лет. Нет никаких сомнений, что немногие из них хотели жить в окопах и быть расстреляны загородными отрядами, однако никаких принципиальных вопросов о необходимости убийства украинцев никто из них не задавал. Рашисты за все время господства на Донбассе смогли практически полностью уничтожить у большинства детей украинскую идентичность. Навязывание своей людоедской культуры продолжалось в школах и детсадах. В детских домах, которые функционировали на оккупированных территориях, совершенно не беспокоились о судьбе воспитанников и не следили за их безопасностью. Российские кураторы и местные "чиновники" были сосредоточены исключительно на промывании мозгов и пропаганде. Так называемые военкоматы занимались контролем за "патриотическим воспитанием" детей, а также трудоустраивали убийц в школы, интернаты и детсады.

Детей использовали для съемок щемящих видео о: "8 лет дамбили бамбас", "преступную украинскую власть" и т.д. Особый цинизм добавляет тот факт, что соответствующие обращения предписывали сделать даже после полномасштабного вторжения россиян, когда весь мир увидел истинное лицо Путина и население России.



В заведениях для статусных детей ответственных за питомцев лиц никогда не наказывали за откровенную халатность. К примеру, когда в спальной комнате детского социального центра Горловки подросток изнасиловал 9-летнюю девочку, инцидент просто назвали "несчастным случаем".



Более того, через несколько месяцев после совершения преступления коллаборант Павел Калиниченко, который является "заместителем мэра" города, посылал в "прокуратуру" запрос, в котором интересовался, целесообразно ли пребывание насильника в заведении.

О количестве каких-то "банальных" побегов несовершеннолетних, совершении ими краж или других преступлений и вообще речь не идет. Однако почти каждый инцидент "чиновники" умалчивали и игнорировали. Максимальное наказание, понесенное воспитателями или руководителями соответствующего заведения в Горловке за тотальную халатность, – лишение премий. Аналогичные события происходили и в других детдомах по неподконтрольной части Донбасса, однако никто и никогда на оккупированных территориях не пытался прививать детям общепринятые нормы морали: из них целенаправленно делали склонных к нарушению законов лиц, которые обязательно должны ненавидеть все украинское.

Детей похищали еще задолго до 2022 года

Похищение и вывоз несовершеннолетних с оккупированных территорий в Россию – едва ли не единственное преступление, действительно эмоционально цепляющее жителей коллективного Запада. Не просто так Международный уголовный суд выдал ордер на арест бункерного фюрера. Не за захват Запорожской АЭС или пытки мирных жителей в Буче и Изюме, не за подрыв Каховской ГЭС или другие преступления, за которые Путин должен нести непосредственную ответственность. Российский президент и так называемая "уполномоченная по правам ребенка" Мария Львова-Белова подозреваются в принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Правда, подобные преступления рашисты совершали задолго до полномасштабного вторжения.

Одобренная Кремлем программа похищения детей из так называемых ДНР и ЛНР существовала еще в 2014-м, а ее лицом выступала Елизавета Глинка – более известная как доктор Лиза. Однако на преступления этой женщины международное сообщество почему-то не обращало внимания. Возможно, из-за того факта, что ни Вашингтон, ни Брюссель не хотели по-настоящему останавливать Россию (если публично обвинить решистов в подобном, пришлось бы действительно противодействовать преступникам).

"Благотворительница" и на тот момент глава лидера фонда "Справедливая помощь" активно посещала неподконтрольные Киеву города, заезжала в детские больницы или детдомы. Если родители или опекуны не успевали отреагировать и отразить своих потомков, Глинка под прикрытием вооруженных террористов вывозила несовершеннолетних в Россию "на лечение". Обратно в родной город обычно никто из "спасенных" не возвращался.

Так что "доктор Лиза", из которой в России слепили героиню, была обычной военной преступницей, которая вполне понимала, что никакого добра никому она не делает. О чем говорит разве тот факт, что именно у нее дома в свое время скрывался от следствия один из убийц Степана Чубенко Вадим Погодин. Глинка и ее муж знали, за что полиция разыскивает палача, однако угрызений совести никто из них не чувствовал. Как, кстати, и многочисленные российские либералы, буквально боготворившие псевдолечебницу после ее гибели.

Впрочем, со смертью деятеля ее дело продолжили преемники. До полномасштабного вторжения, согласно открытым источникам, работники "Справедливой помощи" вывезли из Донбасса в Россию более 700 детей.

Некоторые из них, по данным источников 24 Канала, выполняют обязанности по охране украинских пленных, при чем делают это с таким упорством, что действительно могут считаться самыми профессиональными палачами. За 8 лет "воспитание" россияне смогли не только лишить их будущего, но и превратить в крайне жестоких преступников.



Великая война изменила масштабы преступлений

После полномасштабного вторжения подход России к похищению детей с оккупированных и вновь захваченных территорий приобрел совершенно новые масштабы. Сначала предводители так называемых "ДНР" и "ЛНР" отдали приказ о принудительной эвакуации населения в страну-террористку. Согласно этому "документу", руководители детских домов должны обеспечить вывоз воспитанников на территорию России.

Именно так в феврале 2022 года коллаборанты вывезли в Россию сотни, если не тысячи подростков. В дальнейшем практически никто из них в Донбасс или Луганщину не вернулся. Впоследствии преступники разместили детей по разным заведениям в России.

Дальнейшая судьба воспитанников заведения остается неизвестной. Скорее всего, рашисты выдали детям паспорта с новыми именами и фамилиями и передали российским "опекунам".

Аналогичные случаи угона несовершеннолетних происходили на оккупированном Донбассе практически повсеместно, ведь решители ввели соответствующую государственную программу по депортации детей. Выполнять эти приказы обязали работников "службы по делам семьи и детей".

Такую же политику внедрили рашисты и на тех территориях, которые им удалось оккупировать после 24 февраля 2022 года. Только сильно масштабировали процессы, а вдобавок еще и превратили похищение детей в наказание украинцев.



Похищение детей как наказание за сопротивление

Согласно данным украинского Омбудсмена, с 24 февраля 2022 года военные преступники депортировали более 19 тысяч детей, однако в России заявляют о совсем другой цифре – у 700 тысяч несовершеннолетних. Точной цифры, судя по всему, не знает никто, поскольку путинские приспешники, хоть и не скрывают своей деятельности, не публикуют списки похищенных. Украинская же сторона может узнать о преступлении только если отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил о преступлении.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая проходит по делу международного уголовного суда о похищении детей, фактически ответственна за детский вектор геноцида. Она разработала механизмы "усыновления маленьких украинцев, собственноручно" взяла под опеку 16-летнего Филиппа Головню из Мариуполя, а также занимается масштабированием программы превращения несовершеннолетних в янычар.

Задача официальной представительницы Путина, как и тысяч вовлеченных в преступление рашистских чиновников, очень проста: организовать перемещение несовершеннолетних с оккупированных территорий в детдомы в России или Беларуси, а впоследствии – передать их в "новые семьи". С почти обязательным изменением фамилии и имени. А чтобы желающих взять себе на "перевоспитание" маленького украинца было больше, для них государство ввело ряд финансовых выплат. Более того, недавно Путин еще и едва не автоматизировал получение вывезенными детьми российского гражданства. Согласно его приказу, оставшиеся без попечения родителей украинские сироты и дети могут получать российский паспорт по личному решению Путина, без учета собственных желаний. То есть достаточно лишь чтобы руководители детдомов написали за несовершеннолетнее заявление о вступлении в российское гражданство, а бункерный фюрер эти документы подписал.

Согласно оценкам Дмитрия Лубинца, предоставление депортированным детям рашистских паспортов нацелено на то, чтобы "юридически" на территории России их не осталось. Такие концы в воду, чтобы найти и вернуть похищенных было просто невозможно.

Отбирают детей у законных родителей или опекунов на оккупированных территориях преступники в несколько способов:

Так называемых статусных детей в Херсонской, Харьковской и Запорожье вывозили принудительно согласно приказам "администрации" об эвакуации.

Несовершеннолетних, у которых были семьи, часто вывозили в один конец, заставляя родителей отправить их "на отдых". Мол, везут в лагеря в Крым для психологической реабилитации вдали от линии фронта.

В Мариуполе и других городах Донецкой области, где россиянам сопротивлялись, военные преступники забирали малышей у родителей путем фильтрационных мероприятий: взрослых отправляли на проверку на причастность к Силам обороны, а несовершеннолетних вывозили в пункты сбора в Донецке. Уже из шахтерской столицы лишенные выбора несовершеннолетних перевозили непосредственно в Россию.

Охотой за детьми занимаются и коллаборанты

Впрочем, вышеописанные подходы к киднепингу не были столь эффективны для россиян с точки зрения количества похищенных. Страшная правда состоит в том, что депортированным детям сломали жизнь не только россияне, но и украинцы. Их бывшие соседи, учителя или врачи.

Например, после оккупации части Запорожской области рашисты сразу же создали там оккупационные администрации, куда вошли в основном местные коллаборанты. Захватчики переименовали ряд населенных пунктов, вернув им старые советские названия, а также изменили границы административных единиц. Именно так под пятой россиян на оккупированной территории снова появился "Куйбышевский район".

Отдельной "институцией", деятельность которой почти сразу организовывали рашисты во всех захваченных ими после 24 февраля городах, были так называемые "комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав". Туда входили предатели из руководства района/города, "специалисты отделов службы опеки и попечительства", "участковые полицейские", врачи, учителя и психологи.

Смотрите документ о создании оккупантами комиссии по делам несовершеннолетних при "военно-гражданской администрации Куйбышевского района Запорожской области":

Главной задачей, которую повсюду ставили перед "комиссиями", был поиск детей в возрасте от 0 до 6 лет. Для их фактического похищения у семей и переправки в Россию.

Кроме того, как свидетельствуют документы и имеющиеся уголовные производства, расследуемые работниками СБУ, почти никогда предатели и рашисты не пытались действительно заботиться о детях, попавших из-за агрессии Кремля в сложную ситуацию. Более того, представители "комиссий" искали семьи воинов АТО или действующих защитников Украины, чтобы отобрать малышей в качестве наказания за сопротивление родителей.

Например, в одном из небольших городов в Запорожье коллаборанты похитили из семьи 12-летнюю Яну К. Девочку сначала принудительно отправили в "Мелитопольский центр психологической реабилитации детей", а впоследствии просто отдали "временному попечителю" из… Мариуполя.

Причиной того, что подростка забрали у матери и накануне зимы 2022-го поместили в уничтоженный город на Донетчине, был тот факт, что ее папа проходит службу в ВСУ.

В поселке городского типа Розовка, где до оккупации проживало чуть более 3 тысяч человек, с августа 2022 по июль 2023 преступники забрали из семей 12 детей. Однако эта цифра может быть далеко не полной, ведь похищать несовершеннолетних оккупанты начали почти сразу после захвата населенного пункта.

Подобные случаи, как отметил в комментарии 24 Канала спикер СБУ Артем Дехтяренко, случались повсеместно на оккупированных территориях. Решение об отборе детей формально принимали вовсе не россияне, а местные жители-члены "комиссий", которые, по принуждению или без, вызвались сотрудничать с врагом.

Впрочем, поскольку все созданные рашистами "администрации" юридически незаконны, любое их решение, приведшее к депортации ребенка, по умолчанию преступно. Безотносительно того, речь идет о похищении несовершеннолетних из семей или из детдомов на захваченных до 2022 года территориях, причастные коллаборанты получат реальные тюремные сроки, а также будут проходить соучастниками военных правонарушений по делу Международного уголовного суда.

Будут приговорены к преступлениям и украинской Фемидой. Так, депутат госдумы Игорь Костюкевич, руководитель оккупационного "департамента здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев и "глава" местного дома ребенка уже проходят подозреваемыми по соответствующему делу. Вместе с ними этот статус получили еще одна рашистская депутат Яна Лантратова и супруга руководителя "Справедливой России" Сергея Миронова Инна Варламова.

Согласно материалам следствия, в сентябре-октябре 2022 года эти лица организовали депортацию 48 маленьких украинцев из захваченного Херсона в Россию под видом якобы оздоровления в санаториях Крыма и лечения в медучреждениях непосредственно в России. Тот факт, что перемещение несовершеннолетних было военным преступлением, признала даже независимая комиссия ООН в собственном отчете.

Кроме того, подозрение в уголовном производстве имеют "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" квазиобразования "ДНР", которые вывозили детей "отдохнуть в лагеря".

Аналогичный юридический статус получила и коллаборантка из Крыма, которая помогла рашистам депортировать более тысячи украинских детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки. Она занималась перевозкой несовершеннолетних и их размещением на полуострове под видом добровольной эвакуации. Пострадавшие от ее деятельности – сироты и дети, чьи родители преступники незаконно задержали при попытке выехать из зоны боевых действий.

Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично,

– подчеркивал неоднократно глава СБУ Василий Малюк.



Поиск украденных детей – чрезвычайно сложная задача

По словам Представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александра Кононенко, в настоящее время официальному Киеву известно более 19 500 депортированных детей, которых внесли в соответствующий реестр сотрудники Национального информационного бюро.

Офис омбудсмена не является правоохранительным органом, поэтому мы работаем на основании обращений на имя Уполномоченного. Когда родственники пропавших, свидетели похищения, журналисты или правоохранители обращаются с проблемой и просьбой помочь в возвращении, мы начинаем реагировать соответственно. Не могу рассказывать, как именно, ведь тема детей чрезвычайно чувствительна. Однако в очередной раз подчеркну: если вам что-то известно о без вести пропавшем, обращайтесь к правоохранителям. Информацию по каждому случаю, если она попадет в ЕРДР, будут вносить в реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, – объяснил Кононенко.

Из-за того факта, что россияне пытаются всячески скрыть депортированных несовершеннолетних, украинские чиновники стараются не раскрывать, какие данные о таких детях им известны. Фамилии военнопленных Киев не публикует, поскольку после публичной информации наши защитники страдают в местах их содержания. С детьми ситуация иная: как только в СМИ или где-то еще появляются сведения о депортации, рашисты пытаются сменить им фамилии, куда-то перевезти и т.д. Кое-где могут даже "разводить по углам" детей из одной семьи: их отдельно отправляют в разные города России, оставляя в тайне новое местонахождение братиков или сестричек.

Рашисты восполняют потери на войне массовой депортацией

Каждый вывезенный ребенок Кремль тщательно обрабатывает пропагандой. Некоторые подростки, похищенные в начале полномасштабного вторжения, уже стали взрослыми. Россия предлагает им бесплатное обучение, квартиры, деньги. Скажем, по состоянию на сейчас в войне против Украины погибли более 350 тысяч оккупантов. Так вот, Москва говорит о вывозе к себе 700 тысяч детей. Не верю в эту цифру, но, как бы цинично это ни звучало, они "в плюсе" по количеству населения. Депортация наших детей для них в известной степени является и пополнением собственного генофонда, и созданием мобрезерва для будущих войн, – констатировал представитель Уполномоченного.

Так что рашисты, хоть и не скрывают своего подхода к похищению детей, всячески пытаются сделать так, чтобы Украина не могла доказать каждый отдельно взятый факт депортации. Путин Путин заявляет, что Россия готова возвращать несовершеннолетних в случае, если где-то на нашей территории есть их законные представители. Для этого нужно лишь доказать, что тот или иной ребенок действительно находится в них, и договориться о его передаче родителям или опекунам. Сделать это на практике невероятно сложно.

Стратегия России состоит в том, чтобы говорить, что такого количества детей, которое зафиксировала Украина, на территории РФ, нет. Они заявляют о каких-то цифрах "спасенных", но не признают их пребывание до того момента, когда Киев припрет россиян доказательствами. Поэтому мы призываем родителей или законных представителей обращаться в органы Нацпола, вносить соответствующие данные. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Но еще хотел бы отметить, что очень значительное количество детей, находящихся на территории России, является статусным. То есть это дети, которые находились в детских домах. Здесь ситуация совсем другая, особенно если речь идет о депортации тех, кто был на оккупированном с 2014 года Донбассе, поскольку их представителей или нет, или они находятся в городах, которые Россия аннексировала, - подчеркнул

Представитель Омбудсмана.

По словам Кононенко, воспитанники детдомов из так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые все время подвергались влиянию пропаганды и сейчас уже приближаются к совершеннолетию, иногда сами не хотят возвращаться в Украину.

В том же случае, если захватчики не отдали детей в специальные учреждения, и не вывезли в Россию, а передали родственникам, живущим на оккупированных территориях, ситуация ненамного лучше. Ибо очень часто такие "опекуны" являются адептами "русского мира", и они сами отказываются возвращать детей родителям.

Например, есть история, когда женщина из Мариуполя заявляет, что отдаст внучку только после того, как освободится из ВСУ. Когда родители и дети находятся по разные стороны линии фронта, работать над возвращением несовершеннолетних очень сложно. Да и вообще, будем откровенными, пока темпы репатриации депортированных детей недостаточны. В первую очередь, из-за подхода России, которая хочет оставить всех у себя и ассимилировать,

– отметил Кононенко.



Депортация не остановилась

Наличие ордера на арест Путина является тем фактом, что заставляет бункерного фюрера пугаться заграничных поездок и летать только к своим ближайшим друзьям с гарантиями о собственной безопасности. Однако, несмотря на этот факт, Москва даже не думает останавливать свои геноцидальные действия. Угон несовершеннолетних на оккупированных территориях продолжается до сих пор.

Сам рашистский лидер, Львов-Белов или другие представители так называемых российских элит не боятся реального наказания за свои действия. То же касается и непосредственных организаторов вывоза детей. "Волонтер" Алексей Талай, организовавший депортацию тысяч маленьких украинцев, до сих пор не находится под санкциями ЕС. То же можно говорить об Инне Швенк и Ирине Клюевой, которые занимаются передачей детей на усыновление в российские семьи, и о множестве других причастных к преступлению персонажей. Они получат заочные приговоры, окажутся в международном розыске, однако это никак не поможет остановить преступления России.

Согласно оценкам юристки Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, с имеющимися темпами репатриации, Украине понадобится не менее 50 лет только на возвращение тех, чей факт похищения идентифицировали.

К сожалению, реалии таковы, что без какого-либо беспрецедентного давления на Россию, без появления действующих механизмов влияния, говорить о репатриации всех пострадавших от действий военных преступников даже не приходится. По меньшей мере, потому, что Москва имела возможность годами и безнаказанно выстраивать преступные процессы, против которых до сих пор не существует никаких эффективных контрмер.