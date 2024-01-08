Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что снижение количества зрителей телемарафона упало не из-за усталости от этих новостей, а из-за того, что уже есть другие источники информации.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Много нам тут рассказывали, от чего мы устали: то мы устали от коррупции, то мы устали от войны. От чего мы еще уставали, не помните? Но мы просто от всего тут должны были устать, мы вообще уставшие по жизни, если верить западной прессе. И вот The New York Times разразился сенсацией: оказывается, украинцы устали от телемарафона», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как рассказывает эксперт, в статье говорится, что теперь украинцы смотрят какие-то реалити-шоу и развлекательные программы, а сам телемарафон превратился в пиар-акцию Зеленского, который остается наиболее авторитетной политической фигурой в Украине. Тем не менее, рассуждает он, непонятно, какие у нас реалити-шоу популярны и зачем Зеленскому пиар-акция, если он такой авторитетный. По мнению политтехнолога, The New York Times неправильно нашел причины того, что в марте 2022 года аудитория телемарафона составляла 40%, а к концу того же года – 10%.

«Может, нам формат телемарафона надоел? Так знаете, форматы надоедают. Телемарафон вначале был спасением, лично для меня тоже, одним из спасений, я включал и знал по крайней мере, что происходит. До этого я такой: куда, где смотреть, кого, что? А так я знал, что у меня во столько-то появится президент, во столько-то выступит еще кто-то, выступят военные, что-то расскажут, мне все станет понятно», - объясняет Михаил Шейтельман.

А сейчас, констатирует он, мы просто информацию получаем из других источников. В частности, вспоминает эксперт, тогда не было таких телеграм-каналов, как сейчас, тогда мы не знали, кого на ютубе смотреть, кто там расскажет что-то, а кто поднимет панику, сейчас уже все по другому, поэтому телемарафон и не смотрят.

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