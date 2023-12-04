Яхту Royal Romance, принадлежащую куму путнина Виктору Медведчуку, смогут выставить на продажу.



Кабинет министров Украины принял решение, которым предусмотрена возможность продажи арестованного имущества за границей.

Сейчас 92-метровая яхта Royal Romance находится в Хорватии. Стоимость яхты ориентировочно оценивают в 200 млн евро. Яхта олигарха 11 апреля 2022 года была передана в управление АРМА для реализации. В течение года Агентство искало механизмы решения вопроса управления имуществом находящимся за пределами страны.

92-метровая яхта Royal Romance – одна из самых больших яхт в мире. Она была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Судно имеет шесть этажей и оборудовано двумя лифтами. Среди прочего, на яхте размещены четыре палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн 4 на 12 м, расположенный на главной кормовой палубе, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат разного назначения. На яхте размещаются 14 человек и 22 члена экипажа.

Это одна из самых дорогих яхт в мире.

Напомним, подозреваемый в государственной измене Украины Виктор Медведчук и передан рф в обмен на командиров-защитников Мариуполя.

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