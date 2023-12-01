Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Киссинджер умер, у него известная фраза была, что 90% негодяев-политиков портят впечатление об остальных нормальных. Что касается чиновников и правоохранителей, то ситуация абсолютно обратная. 10% занимающихся не тем, чем нужно, портят впечатление обо всех остальных. И потенциал с точки зрения добросовестной работы огромен на самом деле, а эти 10% должно отрезать НАБУ», - объясняет Геннадий Дубов.

По словам эксперта, на самом деле та самая проблема у нас повсеместно, общество не доверяет органам, и это при том, что реально 90% работников любого государственного органа абсолютно не взяточники, а добросовестные и тому подобное.

«Я возглавлял администрацию, я знаю тех людей, которые работают там за минимальную зарплату 6,5-7 тысяч гривен на районном уровне, у них нет даже возможностей получить какую-то взятку, потому что они не контактируют с людьми и ничего им не дают. Это отдел экономики, отдел земельных ресурсов, общий отдел, они вообще занимаются корреспонденцией. Что им должны, кроме шоколадки максимум, дать вместе с каким-то заявлением о том, что колхозник покропил и у пчеловода подохли пчелы?», - добавляет Алексей Буряченко.

Гость программы отмечает, что так действительно повсеместно: и в Генеральной прокуратуре, и в Верховном суде, и где угодно, даже в органах неотреформированных и старых. Как минимум, подчеркивает аналитик, это его личное впечатление, он у многих людей спрашивал, сколько действительно стремных судебных решений выносится, и больше 3-4% от оценки не услышал. То есть, утверждает он, все 98% судебных решений выносятся так, как предусматривает закон, с ошибками, возможно, с дебилизмом отдельных судей, но они не куплены.

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