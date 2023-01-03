Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несмотря на заявления высшего руководства, враг не прекращает "частичную мобилизацию", которая действительно масштабная. В начале 2023 года враг планирует новую волну, она будет касаться жителей временно оккупированного юга", - говорится в сообщении.

На оккупированных территориях россияне будут забирать в армию всех имеющих российский паспорт, поскольку Кремль не намерен делать никаких исключений для "новых регионов РФ".

Кроме того сообщается, что в российском городе Краснодар типография опубликовала 5 тысяч бланков мобилизационных повесток. Сообщается, что заказ якобы нужно было сделать за один день.

Об этом сообщают российские Telegram -каналы в Telegram. Заявку Краснодарская типография получила прямо в канун Нового года – 31 декабря.

"Повестки не подписаны, отпечатать нужно было только бланки. Как известно, осенний призыв на срочную службу уже закончился, весенний стартует 1 апреля. На самих повестках отмечено, что они мобилизационные. Делаем выводы, господа. Неужели украинский министр обороны был прав?" – говорится в сообщении.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.

Напомним также, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.