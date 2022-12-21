Кремль может закрыть границы для выезда из россии мужчин до 65 лет.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя вопрос очередной волны мобилизации в рф после Нового года.

«Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны», - заявил Данилов, добавив, что цивилизованный мир давно должен был оградиться от этой страны.

«Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации», - сообщил Данилов.

Отметим, в россии до сих пор не издан указ об окончании "частичной", как ее называют в Кремле, мобилизации. Мужчинам до сих пор разносят повестки.

Вторая волна мобилизации может начаться в россии после новогодних праздников или в начале февраля.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что, по его данным, российские военные стягивают технику и кадровый резерв для наступления.

Генерал также считает мобилизацию в России удавшейся: по оценкам ВСУ, резерв российской армии составляет 1,2 — 1,5 миллиона человек.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.

Напомним также, что Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.