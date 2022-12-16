Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ответил на вопрос про дополнительную мобилизацию в Украине.

Так, по словам генерала, мобилизация уже проходит.

«Мы уже проводим ее в том виде, в каком она есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У меня достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч», - заявил Залужный в интервью британскому изданию The Economist.

В то же время Украина, по словам Залужного, нуждается в танках, бронетранспортерах, БМП, боеприпасах.

"Обратите внимание, я сейчас не говорю о F-16", - подчеркнул Залужный.

Также голоновкомандующий ВСУ выразил уверенность в том, что оккупанты сейчас ищут возможность остановить бои и получить паузу любым способом.

"Им это нужно для одной простой цели: выиграть время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал для достижения своих целей", - заверил Залужный.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинцам необходимо понять, что может наступить время, когда понадобится дополнительная мобилизация определенных военных специальностей. Кроме того, уже долго воюющим бойцам нужно обеспечить ротацию.

"Ребята, которые находятся по 8-9 месяцев на переднем крае, должны получить ротацию", – подчеркнул Подоляк.

Также он отметил, что на улице никого не будут хватать.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сложно спрогнозировать, будет ли новая большая волна мобилизации.

Это зависит от хода войны и ситуации на передовой. Потребность будут определяться военными.

«Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И кроме того, есть потери и потребность в восстановлении. Даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене», - объяснила Маляр.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.