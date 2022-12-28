Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании правительства, призвал перевести всю официальную документацию на киргизский язык.

Как передает агентство "Интерфакс", он подчеркнул, что развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в работе госслужбы.

"Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на госязыке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения", – заявил Жапаров

"Неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%", – добавил он.

Заявление было сделано после возвращения главы государства из Санкт-Петербурга, где Жапаров принял участие в саммите стран СНГ. Добавим, что согласно конституции, русский язык в Киргизии является официальным.

Напомним, запчасти к военной авиатехнике нашли на львовском рынке, фото: цена несколько сотен миллионов.

Также сообщалось, сколько ракет осталось у РФ, Данилов дал ответ: "Может наскребут на...".

Кроме того, Politeka.net писала, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".