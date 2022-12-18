Во Львове обнаружили склад с запчастями к военной авиатехнике.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры.
"При обыске в торговом павильоне на одном из рынков Львова правоохранители обнаружили и изъяли более 18 000 комплектующих запчастей к военной авиатехнике, в том числе самолетов МИГ", — сообщили в прокуратуре области.
Также обыски провели в другой области, по месту жительства человека, причастного к правонарушению. Там нашли еще более 40 000 подобных запчастей, техническую документацию, телефоны и вещественные доказательства.
По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
В Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями
18-летний парень расправился с собственной бабушкой и поджег квартиру: детали трагедии в Кривом Роге
Вор украл несколько генераторов в течение дня, кадры: какое наказание ему грозит
Массовое отравление угарным газом под Тернополем, медики делают все возможное: детали несчастья
По факту приобретения, получения и хранения материальных ценностей с территории оборонного предприятия, полученных уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 198 УК Украины) было открыто уголовное производство.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос назначения ряда экспертиз и установления других людей, причастных к преступлению.
По оценкам специалистов изъятые запчасти относятся к категории дефицитных. Их планируют как можно быстрее передать ВСУ.
Напомним, энергетики ввели новые графики отключения света – как изменилась ситуация с электроснабжением.
Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.