Во Львове обнаружили склад с запчастями к военной авиатехнике.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры.

"При обыске в торговом павильоне на одном из рынков Львова правоохранители обнаружили и изъяли более 18 000 комплектующих запчастей к военной авиатехнике, в том числе самолетов МИГ", — сообщили в прокуратуре области.

Также обыски провели в другой области, по месту жительства человека, причастного к правонарушению. Там нашли еще более 40 000 подобных запчастей, техническую документацию, телефоны и вещественные доказательства.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.

По факту приобретения, получения и хранения материальных ценностей с территории оборонного предприятия, полученных уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 198 УК Украины) было открыто уголовное производство.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос назначения ряда экспертиз и установления других людей, причастных к преступлению.

По оценкам специалистов изъятые запчасти относятся к категории дефицитных. Их планируют как можно быстрее передать ВСУ.

Напомним, энергетики ввели новые графики отключения света – как изменилась ситуация с электроснабжением.

Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.