Об этом он рассказал на канале «7 шагов».
По словам предпринимателя, то, что говорит Трамп, вообще на голову не налезает, потому что все его понимание причин российско-украинской войны строится исключительно из кремлевских нарративов и его собственного видения мира, где правит и побеждает только сила. То есть, объясняет он, по мнению Трампа, если у тебя есть оружие и боеголовки с ядерным зарядом, тогда ты будешь в клубе больших дядей и с тобой будут говорить.
«Меня очень беспокоит то, что сегодня хотят договориться о мире, но фактически не имея за столом переговоров лидеры стран – нет путина, начавшего агрессию и войну в Украине, и нет Зеленского. То есть эти два человека должны взаимодействовать между собой, если мы вообще говорим о каких-то наработках и возможностях», – отмечает Владислав Смирнов.
Если сторона, которая начала войну, объясняет предприниматель, стала грабителем, насильником и убийцей, не хочет прекращать войну, то здесь не о чем говорить, шансов на мир путем переговоров нет. При таком раскладе, утверждает он, выход только один – дать агрессору по голове и уничтожить его потенциал.
«То, что мы видим в Европе… Европа не готова. Она дальше играет в переговоры, в осторожный какой-то оптимизм. Коалиция каких-то нерешительных у нас, фактически пока выглядит так. Мало кто на этой встрече (ред. – в Вашингтоне) сказал о давлении. Мерц сказал, что надо давить на путина, а остальные как-то промямлили что-то о том, что нужно договариваться, искать какие-то пути», – заключает Владислав Смирнов.
