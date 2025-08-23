Предприниматель Владислав Смирнов объяснил, что путин не хочет мира, поэтому единственный шанс его получить – уничтожить потенциал россии, но для этого нужна помощь нерешительной Европы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

По словам предпринимателя, то, что говорит Трамп, вообще на голову не налезает, потому что все его понимание причин российско-украинской войны строится исключительно из кремлевских нарративов и его собственного видения мира, где правит и побеждает только сила. То есть, объясняет он, по мнению Трампа, если у тебя есть оружие и боеголовки с ядерным зарядом, тогда ты будешь в клубе больших дядей и с тобой будут говорить.

«Меня очень беспокоит то, что сегодня хотят договориться о мире, но фактически не имея за столом переговоров лидеры стран – нет путина, начавшего агрессию и войну в Украине, и нет Зеленского. То есть эти два человека должны взаимодействовать между собой, если мы вообще говорим о каких-то наработках и возможностях», – отмечает Владислав Смирнов.

Если сторона, которая начала войну, объясняет предприниматель, стала грабителем, насильником и убийцей, не хочет прекращать войну, то здесь не о чем говорить, шансов на мир путем переговоров нет. При таком раскладе, утверждает он, выход только один – дать агрессору по голове и уничтожить его потенциал.

«То, что мы видим в Европе… Европа не готова. Она дальше играет в переговоры, в осторожный какой-то оптимизм. Коалиция каких-то нерешительных у нас, фактически пока выглядит так. Мало кто на этой встрече (ред. – в Вашингтоне) сказал о давлении. Мерц сказал, что надо давить на путина, а остальные как-то промямлили что-то о том, что нужно договариваться, искать какие-то пути», – заключает Владислав Смирнов.

