Сотрудники ДБР расследуют 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц центрального офиса госпредприятия "Леса Украины" и его филиалов.

Об этом сообщил директор ДБР Алексей Сухачев.

Он уточнил, что в 2023-2025 годах в суд уже передано 178 обвинительных актов в отношении 298 человек. Общая сумма нанесенного ущерба в этих уголовных производствах составляет более миллиарда гривен.

"Характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не об единичных инцидентах, а о наличии признаков централизованной, вертикально организованной системы злоупотреблений",– отметил Алексей Сухачев.

"Наша цель – остановить хищение национального богатства. Украинские леса не являются источником незаконного обогащения для избранных",– добавил он.

По словам директора ГБР, основными правонарушениями в этой сфере являются передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам, заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых процедур, злоупотребление во время проведения аукционов по продаже лесопродукции, а также незаконные санитарные рубки без соответствующих выводов относительно влияния.