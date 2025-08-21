Общественный деятель Сергей Доротич посоветовал Украине использовать опыт Ирана и «Хамаса», то есть перенести производство оружия под землю, а также взять швейцарскую модель и всем раздать оружие, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

«Читаю новости, и у меня сердце кровью обливаются. Молодые ребята выпускают дроны, чтобы сбивать шахеды, а им выделили такое помещение, по которому потом прилетело. Нельзя было их закопать в тоннелях, который, я знаю как строитель, есть в Киеве? Почему вы туда не переносите производство? «Хамас», который находится под контролем израильских дронов, непонятно как, но закапывается. Иран зарылся и ничего ему сделать нельзя», – замечает Сергей Доротич.

По его словам, у нас много подземных научных и ядерных объектов, есть много объектов ВПК времен СССР, это нужно использовать, ведь когда производство спрятано глубоко под землю, подчеркивает общественный деятель, россияне не могут его достать, мы это видели уже много раз. Как рассказывает общественный деятель, когда он был депутатом Киевского областного совета, он объездил всю область и видел очень много заброшенных катакомб, которые сейчас стоит восстановить для производства оружия.

«И конечно, индустриализация. У нас с 2014 года война, а патронного завода до сих пор нет, снаряды ищем по всему миру. На самом же деле это небольшие инвестиции. Я не профессионал, не оружейник, но я апеллирую к той информации, которую мне показали в Вашингтоне. Мне сказали, что за год можно построить полноценный завод по производству патронов, а мы их покупаем», – утверждает Сергей Доротич.

Также, отмечает общественный деятель, стоит воспользоваться опытом Швейцарии, где в каждом доме есть бункер с оружием, на эту страну никто не нападет, потому что с каждого окна будет смотреть крупнокалиберный пулемет. Поэтому, констатирует он, все придумано до нас, нужно просто взять этот опыт и применить в Украине.

