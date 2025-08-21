Изъятием из бюджета столицы 8 млрд грн власти пытаются парализовать Киев и зачистить политическое поле от главного оппонента – Виталия Кличко. Но использование государственных институций в собственных политических интересах абсолютно недопустимо для страны, борющейся за демократию и европейское будущее.

Об этом говорится в заявлении партии "УДАР".

Руководитель центрального исполкома партии "УДАР" Артур Палатный заявил, что голосование в Верховной раде за законопроект №13439-3, который забирает из бюджета столицы 8 млрд грн, является очередной откровенной атакой власти на Киев и его мэра Виталия Кличко, которого власти рассматривают как главного политического оппонента.

"Она мыслит в категориях выборов и пытается зачистить политическое поле от тех, кого считает своими политическими оппонентами. Власти боятся конкуренции, боятся свободного выбора граждан и потому превращают законодательный орган в инструмент давления и политической расправы", - сказал Палатный.

В заявлении отмечается, что власти не первый год преследуют соратников Кличко и членов УДАРа, фабрикуют политически мотивированные дела, оказывают давление и запугивают. А теперь решила забрать деньги у столицы. Однако фактически она забирает деньги у ВСУ.

"Эти средства - прежде всего, поддержка Вооруженных Сил Украины. В итоге из-за действий Банковой 8 млрд средств общины пойдут не на защитников, а на заоблачные зарплаты руководства госпредприятий, на премии чиновникам и прокурорам", - подчеркнул Палатный.

По его словам, это напоминает повторение истории с изъятием "военного" НДФЛ у местных общин. Тогда эти средства передавались Минстратегпрому и Госспецсвязи и значительная часть средств осталась неиспользованной, их руководителей ловили на взятках.

В УДАР предупреждают, что подобные инициативы уничтожают остатки реформы децентрализации, все больше сосредотачивая ресурсы и полномочия в руках одного человека.