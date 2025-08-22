Заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ Игорь Швайка объяснил, как должно происходить обучение молодого поколения к сопротивлению и почему важно получить навыки как можно раньше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как отмечает гость программы, закон «Об основах национального сопротивления» предусматривает, что базовая всеобщая военная подготовка должна проводиться в университетах. То есть, констатирует он, все знают, что это будет на втором курсе, в университете должен быть обученный инструкторский состав, материально-техническая база, полигоны, где можно будет отрабатывать навыки и пройти практическую адаптацию.

«Предложение к закону – переместить это обучение на уровень старшей школы, то есть 15-17 лет. Зачем? Для того, чтобы, заканчивая школу, когда ты завтра получишь украинский паспорт и станешь полноценным гражданином, до 18 лет ты должен получить базовые знания по тактической медицине, владению оружием, инженерному делу, знать правила поведения во время чрезвычайных событий, например, попадание ракеты в дом, природные катаклизмы», – объясняет Игорь Швайка.

Попутно военный вспоминает опыт туристических кружков, обучающих детей с 10-11 лет, как владеть веревкой, ножом, как ставить палатку, как развести огонь, то есть это практические навыки, как выжить в дикой природе. И эти знания, подчеркивает он, пригодятся в реальной жизни, ведь это о том, как ориентироваться на местности, как проложить маршрут, преодолеть водное препятствие и т.д.

«С какого времени нужно учить детей? Чем раньше начнешь, тем более основательные знания будут. В конце концов, неважно, ты будешь воевать завтра или активная фаза войны на твое поколение не придется, ты все равно будешь готов к любым испытаниям. Ты будешь сильным. А сильным ты не можешь стать наедине. Если ты силен, ты работаешь обычно как? В команде. Ты научишься играть в команде, у вас появляется большее уважение друг к другу, вы где-то унимаете свои эмоции, учитесь адаптироваться и приспосабливать свои знания. Это в любом случае обучение, которое дает тебе возможность стать более подготовленным, зрелым и сознательным гражданином Украины», – утверждает Игорь Швайка.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что российский БПЛА забыл в Польше: дискредитация, провокация и проверка ПВО.

Также Politeka писала о том, что Бортник оценил, сможет ли Трамп сблизить позиции Украины и россии: «Безусловно, ощутимый прогресс, но…».