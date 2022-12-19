Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у российской армии осталось запасов ракет на 3-4 атаки.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "УП".

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже состоялись, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", - сообщает секретарь СНБО.

Кроме того, по словам Данилова, ВСУ научились сбивать иранские дроны-камикадзе.

"У них есть "шахиды", но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили", - заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 декабря украинская столица пережила ночную атаку барражирующих боеприпасов «Shahed».

Как отмечают в КГА, столица выдержала не одну, а несколько волн атак иранских "Shahed".

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.

Силам ПВО удалось уничтожить около 15.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

"Все службы работают на местах", - сообщил Кличко, добавив, что подробности будут впоследствии.

Известно, что на одном из мест начался сильный пожар.

Напомним, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.