Демографы бьют тревогу из-за падения рождаемости и эмиграции. Следующий 2023 год будет годом катастрофы для демографической ситуации в Украине.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы академик НАН Украины Элла Либанова во время презентации в "Укринформе".

По ее мнению, потери населения из-за войны войны и связанные с ней миграционные процессы – катастрофические. Демограф считает, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 миллионов.

"Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", – объяснила она.

Эксперт считает, что 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости.

"Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 — 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", – говорит Либанова.

Также она обращает внимание на другую проблему – эмиграцию. Демограф предупреждает, что чем дольше украинцы будут находиться за границей, тем лучше они адаптируются, а потому будут пытаться остаться там навсегда. Также, если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им некуда возвращаться.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

Также Politeka сообщала, как безопасно использовать электрообогреватели, правила от ГСЧС.

Как Politeka писала, какие продукты подготовить дома на случай длительного блэкаута.