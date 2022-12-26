Електронагрівальні прилади мають свої переваги, швидко нагрівають повітря у приміщенні. Але можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Тому у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про правила безпеки під час користування електрообігрівачами. Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм.
"Електрообігрівачі - незамінні супутники будинку взимку. Але часто необережне користування ними призводить до пожеж", - нагадали рятувальники.
Як користуватися електрообігрівачами безпечно:
- Використовуйте лише сертифіковані та справні прилади.
- Використовуйте електрообігрівачі за призначенням. Вони не пристосовані для сушіння одягу.
- Тримайте обігрівачі подалі від штор, меблів, дерев'яних та легкозаймистих речей.
- Тримайте електроприлади під постійним наглядом.
- Вимикайте обігрівачі при виході з дому.
- Регулярно чистіть нагрівачі від пилу та сміття. Сторонні речовини можуть спалахнути.
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Якщо пожежа все ж таки виникла, дотримуйтесь наступних правил гасіння електрообігрівачів:
- обов'язково знеструмте прилад;
- якщо не вдається висмикнути вилку з розетки, вимкніть автомат в електрощитку;
- зателефонуйте за номером 101 — навіть якщо спалах здається незначним, це не означає, що він не переросте у справжню пожежу;
- після відключення мережі накрийте прилад мокрою ганчіркою або ковдрою, щоб перекрити доступ повітря до вогню;
- ні в якому разі не гасіть водою палаючу пластмасу — при попаданні рідини пластик, що горить, закипає і розбризкується.
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