Електронагрівальні прилади мають свої переваги, швидко нагрівають повітря у приміщенні. Але можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Тому у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про правила безпеки під час користування електрообігрівачами. Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм.

"Електрообігрівачі - незамінні супутники будинку взимку. Але часто необережне користування ними призводить до пожеж", - нагадали рятувальники.

Як користуватися електрообігрівачами безпечно:

  • Використовуйте лише сертифіковані та справні прилади.
  • Використовуйте електрообігрівачі за призначенням. Вони не пристосовані для сушіння одягу.
  • Тримайте обігрівачі подалі від штор, меблів, дерев'яних та легкозаймистих речей.
  • Тримайте електроприлади під постійним наглядом.
  • Вимикайте обігрівачі при виході з дому.
  • Регулярно чистіть нагрівачі від пилу та сміття. Сторонні речовини можуть спалахнути.

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Якщо пожежа все ж таки виникла, дотримуйтесь наступних правил гасіння електрообігрівачів:

  • обов'язково знеструмте прилад;
  • якщо не вдається висмикнути вилку з розетки, вимкніть автомат в електрощитку;
  • зателефонуйте за номером 101 — навіть якщо спалах здається незначним, це не означає, що він не переросте у справжню пожежу;
  • після відключення мережі накрийте прилад мокрою ганчіркою або ковдрою, щоб перекрити доступ повітря до вогню;
  • ні в якому разі не гасіть водою палаючу пластмасу — при попаданні рідини пластик, що горить, закипає і розбризкується.

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