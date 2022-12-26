У ДСНС нагадали правила пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів, щоб уникнути нещасних випадків.

Електронагрівальні прилади мають свої переваги, швидко нагрівають повітря у приміщенні. Але можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Тому у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про правила безпеки під час користування електрообігрівачами. Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм.

"Електрообігрівачі - незамінні супутники будинку взимку. Але часто необережне користування ними призводить до пожеж", - нагадали рятувальники.

Як користуватися електрообігрівачами безпечно:

Використовуйте лише сертифіковані та справні прилади.

Використовуйте електрообігрівачі за призначенням. Вони не пристосовані для сушіння одягу.

Тримайте обігрівачі подалі від штор, меблів, дерев'яних та легкозаймистих речей.

Тримайте електроприлади під постійним наглядом.

Вимикайте обігрівачі при виході з дому.

Регулярно чистіть нагрівачі від пилу та сміття. Сторонні речовини можуть спалахнути.