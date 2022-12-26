В ГСЧС напомнили правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей во избежание несчастных случаев.

Электронагревательные приборы имеют свои преимущества, быстро нагревают воздух в помещении. Но также могут привести к поражению электрическим током или пожару. Потому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о правилах безопасности при пользовании электрообогревателями. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Телеграм.

"Электрообогреватели - незаменимые спутники дома зимой. Но часто неосторожное пользование ими приводит к пожарам" , - напомнили спасатели.

Как пользоваться электрообогревателями безопасно:

Используйте только сертифицированные и исправные приборы.

Используйте электрообогреватели по назначению. Они не приспособлены для сушки одежды.

Держите обогреватели подальше от штор, мебели, деревянных и легковоспламеняющихся вещей.

Держите электроприборы под постоянным наблюдением.

Выключайте обогреватели при выходе из дома.

Регулярно чистите нагреватели от пыли и мусора. Инородные вещества могут загореться.