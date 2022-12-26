Электронагревательные приборы имеют свои преимущества, быстро нагревают воздух в помещении. Но также могут привести к поражению электрическим током или пожару. Потому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о правилах безопасности при пользовании электрообогревателями. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Телеграм.
"Электрообогреватели - незаменимые спутники дома зимой. Но часто неосторожное пользование ими приводит к пожарам" , - напомнили спасатели.
Как пользоваться электрообогревателями безопасно:
- Используйте только сертифицированные и исправные приборы.
- Используйте электрообогреватели по назначению. Они не приспособлены для сушки одежды.
- Держите обогреватели подальше от штор, мебели, деревянных и легковоспламеняющихся вещей.
- Держите электроприборы под постоянным наблюдением.
- Выключайте обогреватели при выходе из дома.
- Регулярно чистите нагреватели от пыли и мусора. Инородные вещества могут загореться.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Трагедия произошла с молодой семьей на Ровенщине, погиб ребенок: детали ЧП
Уже в апреле: озвучены два сценария нового наступления рф, которое "может быть неизбежным"
Упал огненный шар: подробности новых взрывов на аэродроме в рф, откуда взлетают ракетоносцы
В рф случайно усложнили жизнь всем, у кого имя "Сергей": всему виной очередной "закон"
Если пожар все же возник, соблюдайте следующие правила тушения электрообогревателей:
- обязательно обесточьте прибор;
- если не удается выдернуть вилку из розетки, выключите автомат в электрощитке;
- позвоните по номеру 101 — даже если вспышка кажется незначительной, это не означает, что она не перерастет в настоящий пожар;
- после отключения сети накройте горящий прибор мокрой тряпкой или одеялом, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню;
- ни в коем случае не тушите водой горящую пластмассу — при попадании жидкости горящий пластик вскипает и разбрызгивается.
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.
Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.