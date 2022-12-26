Электронагревательные приборы имеют свои преимущества, быстро нагревают воздух в помещении. Но также могут привести к поражению электрическим током или пожару. Потому в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о правилах безопасности при пользовании электрообогревателями. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Телеграм.

"Электрообогреватели - незаменимые спутники дома зимой. Но часто неосторожное пользование ими приводит к пожарам" , - напомнили спасатели.

Как пользоваться электрообогревателями безопасно:

  • Используйте только сертифицированные и исправные приборы.
  • Используйте электрообогреватели по назначению. Они не приспособлены для сушки одежды.
  • Держите обогреватели подальше от штор, мебели, деревянных и легковоспламеняющихся вещей.
  • Держите электроприборы под постоянным наблюдением.
  • Выключайте обогреватели при выходе из дома.
  • Регулярно чистите нагреватели от пыли и мусора. Инородные вещества могут загореться.

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Если пожар все же возник, соблюдайте следующие правила тушения электрообогревателей:

  • обязательно обесточьте прибор;
  • если не удается выдернуть вилку из розетки, выключите автомат в электрощитке;
  • позвоните по номеру 101 — даже если вспышка кажется незначительной, это не означает, что она не перерастет в настоящий пожар;
  • после отключения сети накройте горящий прибор мокрой тряпкой или одеялом, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню;
  • ни в коем случае не тушите водой горящую пластмассу — при попадании жидкости горящий пластик вскипает и разбрызгивается.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.

Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.