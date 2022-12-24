Об инциденте сообщили владельцы салона, сообщает InformNapalm.
По их словам, российские военные попросили принести им пакет и сложить в него алкоголь.
Один из мобилизованных уселся на детский стул и сломал его, а также зацепил стойку для очков.
Конфликт произошел, когда работники попросили его оплатить нанесенный магазину ущерб.
Мужчины обступили продавца и замахивались по нему оборудованием.
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"Ты девочка! А знаешь, почему ты девочка? Потому что ты, н*уй, с**а, никуда не пошел! А мы пошли, бл**ь, воевать, с**а, за тебя!" - заявил оскорбленный россиянин.
А его "друг" с бутылкой водки в правой руке добавил: "Я тебе сейчас бошку разобью".
Сотрудники салона вызвали полицию и написали заявление.
Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.
Напомним также, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.