Как сообщает Actualno.com, последний цикл ретроградного Меркурия в этом году начнется 29 декабря, с этого дня и до 18 января есть риск серьезных проблем.

Дева

В период ретроградного Меркурия этому знаку Зодиака нельзя принимать важные решения, совершать важные сделки, подписывать документы. Иначе им грозят значительные репутационные и финансовые потери.

Скорпион

С 29 декабря по 18 января могут возникнуть проблемы со здоровьем. Представителей этого знака Зодиака может беспокоить желудок, боли в сердце, а также высок риск серьезной травмы.

Козерог

Представителям этого знака грозят травмы есть опасность переломов и сильных ушибов. Также могут дать знать о себе старые травмы и хронические заболевания. Козероги могут угодить на больничную койку либо под скальпель хирурга.

Ранее сообщалось, что Землю накроет третья декабрьская магнитная буря - она ​​продлится трое суток.

Специалисты Meteoagent предупреждают, что эта магнитная буря может навредить здоровью.

Землю покроет третья декабрьская магнитная буря. Она продлится трое суток. Ожидается, что магнитная буря средней интенсивности начнется 15 декабря, а закончится всего 17 числа.

Магнитные бури могут вызвать такие симптомы: раздражительность, апатия, агрессия, депрессия. Также может быть повышенная утомляемость, тошнота и отсутствие аппетита.

Врачи советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе.

Чтобы этого избежать, необходимо поочередно включать электроприборы, чтобы напряжение не столь резко возрастало.

Напомним также, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блэкаута.