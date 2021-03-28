Киевская модель Алена Омович, которую в соцсетях уже давно окрестили украинской Кардашьян, показала жаркое фото в купальнике
Как пишет Politeka.net, киевская модель и инста-дива Алена Омович уже давно стала звездой соцсети Instagram, где собрала более миллиона подписчиков. Девушка, которая сделала множество пластических операций и "уколов красоты", часто радует поклонников яркими фотографиями в откровенный образах, собирая тысячи лайков и комментариев. Так, в этот раз красотка поделилась горячим снимком, на котором позирует в купальнике.
Как видно, Алена запечатлена стоя на балкончике, залитом солнечным светом. Перед камерой она появилась в крошечном серебристом купальнике, который едва удерживает ее силиконовую грудь и подчеркивает худенькую фигурку. Волосы девушки распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив, скрестив руки под грудью.
В подписи к публикации Омович написала: "Пляжный сезон объявляю открытым. И пофиг, что только на балконе. Купальник @koko_swim". Поклонники тут же принялись обсуждать новую фотографию модели, засыпая ее комплиментами в комментариях. "So Beautiful and very sexy", "На заставку", "Купальник", "Купальник кайф", "Шикарная", "Good beautiful morning beautiful!", "Круто тоже", "Красотка", - пишут в комментариях к фото Омович.
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