Военный Святослав Дубина заявил, что, согласно опросам, даже сейчас, во время войны, больше всего украинцев беспокоит коррупция, на ее фоне даже российские обстрелы не так страшны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

«Социс» провел опрос – что, по мнению украинцев, наиболее негативно влияет на общую ситуацию в стране. И вот опрос продемонстрировал, что на первом месте – высокий уровень коррупции на государственном уровне, на втором месте – постоянные атаки дронов и ракет на объекты энергетической, коммунальной и гражданской инфраструктуры. То есть коррупция в системе государственного управления в высших эшелонах власти уже настолько достала, что украинцы чувствуют не столь болезненно даже атаки дронов, сколь коррупцию», - подчеркивает Святослав Дубина.

Каждую ночь, отмечает военный, россия запускает на украинские города шахеды, порой их залетает по 500 штук. Как он объясняет, таким образом враг пытается заставить украинцев давить на высшее руководство, чтобы государство прекратило войну, то есть прекратило обороняться, но даже это не так сильно нервирует население, как коррупция внутри государства.

Как рассказывает военный, когда у искусственного интеллекта спросили, сколько коррупционных проявлений было за три года на оборонке, он ответил, что по уголовному производству зафиксировано 300 млрд, а всего это может быть в 10 раз больше.

«Я хочу напомнить, что в этом году на оборону и безопасность выделено 2,2 триллиона. 1 триллион разворуют. И потому украинцы говорят, что нам не так страшны шахеды, как внутренняя коррупция, как внутреннее мородерство государственных органов. Я даже не говорю, сколько они разворовывают на потребностях мирного времени. И я уже неоднократно говорил, что они даже не планируют победу», - заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что остановка поставок оружия Украине – стратегическая ошибка США на фоне угроз со стороны Китая.

Также Politeka писала о том, что Дубина объяснил, чем опасно двойное гражданство в Украине.