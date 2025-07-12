Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что налог на OLX, Prom, Rozetka – это уже не просто разговоры, его хотят ввести до конца года, что окончательно уничтожит даже малую подработку, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Налоги – болючая тема, но снова хотят вводить налог. Вы скажете: «Куда же дальше?». Как видим, дальше есть куда. И этот налог хотят ввести уже к концу этого года. То есть фактически тут осталось не очень долго, и снова будем платить», - отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, речь идет о налоге на продажу товаров и услуг через интернет-платформы, то есть OLX, Prom, Rozetka. МВФ требует, добавляет она, чтобы ставка была на уровне 23%, из которых 18% – налог на доход, а 5% – военный сбор, в то же время государство хочет облегчить людям жизнь и сделать 5% с оборота, как у ФЛП.

«Почему этот налог не о бизнесе, а о выживании? Кто-то продает детскую одежду, потому что нет денег. Кто-то ремонтирует технику дома и выставляет в интернет. Пенсионерка печет пирожки и продает их через интернет. Для них интернет – это не бизнес, это шанс на выживание. А теперь им говорят: «Уплати еще и налог с этого». В Европе бизнес получает поддержку, а у нас даже малую подработку хотят обложить налогом», - объясняет Екатерина Котенкова.

Кстати, журналистка напоминает, что за последние годы в Украине уже ввели немало налогов, среди них – налог на депозиты, теперь облагается налогом даже заработанное в банке; реестр арендодателей, если сдаешь квартиру, тоже платишь; поднятие акцизов на топливо, сигареты, алкоголь, они стали дороже не только из-за войны; новые налоги для ФЛП, из-за чего они массово закрываются; налоги на импорт, таможенные платежи растут, а значит, все цены растут.

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