Как сделать азартные игры более безопасными для игрока, какие из международных практик работают лучше и как перенести эти решения в украинский контекст? Именно эти вопросы государство, общественность и бизнес обсуждали 8 июля за круглым столом .

Основой для разговора стало исследование международного опыта в сфере ответственной игры, созданное Общественным союзом «Центр ответственной игры» при содействии ООО «ГЕЙМДЭВ», осуществляющего свою деятельность под брендом Slots City.

Участие в круглом столе также приняли представители Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства социальной политики Украины, Государственного агентства Украины ПлейСити, ГУ "Центр общественного Министерства охраны Украины", Киевского городского центра социальных служб и другие эксперты.

«Наш общественный союз завершил изучение опыта стран ЕС по предупреждению игровой зависимости, но это только первый этап. География исследования будет расширяться, а сегодня мы представляем промежуточные результаты, которые крайне актуальны в контексте евроинтеграции», — отметила директор ГС «Центр ответственной игры» Ольга Исаева.

Среди основных идей, которые звучали во время дискуссии: важно добавить просветительский компонент государственной политики, проводить глубинные исследования по распространенности игровой зависимости в Украине и внедрить образовательные программы для специалистов центров помощи.

От Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Иванчук отметила важность первичной профилактики, особенно среди подростков, а также необходимость системного мониторинга проблемы игровой зависимости в Украине. По ее словам, одним из ключевых компонентов дальнейшей работы должна стать стандартизация медицинской помощи, зависимой от азартных игр.

«Игра — это не способ получения дохода, это один из видов развлечений, досуга», — подчеркнула в ходе дискуссии Наталья Лех, руководитель экспертной группы Министерства цифровой трансформации Украины.

«Построение прозрачной украинской компании, ориентирующейся на лучшие мировые практики, заложено в ДНК бренда. Мы осознаем, что наше развитие тесно связано с тем, насколько зрела и ответственно развивается индустрия в целом. Именно поэтому мы системно реализуем социально ответственные проекты», — отметил генеральный директор ООО «ГЕЙМДЭВ» Артем Рудиченко.

Ознакомиться с исследованиями Центра ответственной игры можно по ссылке .