Народный депутат вспоминает: его путь в партии начался с Черниговщины:

«Мы создали действующую команду: запустили более 30 социальных программ, поддерживали больницы, помогали ветеранам, детям. Когда тебе звонят родители ребенка и благодарят за спасенную жизнь — понимаешь, ради чего работаешь».

В результате – уже в 2012 году Валерия Дубиля повторно избирают народным депутатом более 50% избирателей 205-го округа (Чернигов) – его поддержали около 50 тыс. человек. избирателей. Впоследствии – заместителем председателя «Батькивщины» Юлии Тимошенко , а с 2023 года – еще и главой Киевской городской организации. За эти годы Валерий Дубиль помогал развивать региональные центры, отрабатывать предложения, которые ложатся в основу партийных законопроектов и решений. В Киеве команда под его руководством активно работает с медицинскими учреждениями, военными, вынужденными переселенцами и городской инфраструктурой — не только из-за заявлений, а из-за конкретных решений и программ.

«Я благодарю нашего лидера Юлию Тимошенко за ее дальновидность и принципиальность. Она вдохновляет нас строить крепкую команду, работающую для людей».

Партия – это не офисы или эфиры. Это люди. Это доверие. И это доверие борется за ежедневным трудом. Именно так, по мнению Валерия Дубиля , «Родина» выстраивала свою команду.

Об этом говорит и Алексей Юренко — представитель команды киевской «Батькивщины»:

«Я присоединился к «Батькивщине», потому что видел, что здесь не обещают — а действуют. Это то, чего сегодня не хватает политике. Мы много общаемся с людьми, с переселенцами, с нуждающимися. И всегда стараемся сделать немного больше, чем от нас ждут» .

Напомним, лидер партии Юлия Тимошенко неоднократно акцентировала: главная цель «Батькивщины» — быть рядом с людьми, особенно во время испытаний. Поэтому команда работает над решениями и законопроектами, которые поддерживают как общины, так и все слои населения, пострадавшие от войны и экономических вызовов.