Об этом заявил руководитель центрального исполнительного комитета политической партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.
«Сейчас идут интенсивные разговоры об изменении Кабмина. Менять правительство нужно. Но не ради рейтингов. А ради результата. Требуются системные изменения. Нужно правительство национальной сплоченности, объединяющее все усилия, в том числе и местного самоуправления. Пока у нас тотальное давление на политических оппонентов и местное самоуправление, централизация решений, ручное управление и нулевая стратегия, то пересадка одних и тех же людей с должности на должность ничего не изменит», - заявил Артур Палатный.
Он отметил, что нынешнее правительство уже более 5 лет работает без утвержденной программы, без четких критериев оценки и без планов, которые можно было бы проверить. Такие подходы должны быть изменены, подчеркнул глава ЦИК партии УДАР.
В Кабмине должны работать профессионалы, а не удобные. Назначение должно основываться не на личной верности, а на способности извлекать страну. Не на пиаре, а на профессиональном опыте. Не на кулуарных договоренностях, а на публичных целях, уверен Палатный.
«Когда за перезагрузкой нет профессиональных критериев, стратегических целей и ответственности – это не обновление, а сплошная имитация. Очень дорого стране обходятся эти имитации. УДАР всегда ратовал за сильное местное самоуправление, за прозрачность решений, за ответственность и профессионализм. И сейчас мы это повторяем особенно громко. Потому что в это время, во время войны и вызовов, именно качество решений определяет, победим ли мы», - резюмировал Артур Палатный.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал о возможной отставке Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Также об ожидаемом обновлении состава Кабмина писало британское издание The Economist и другие украинские и иностранные СМИ.
Как известно, Денис Шмигаль занимает должность премьера с 4 марта 2020 года.