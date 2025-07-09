Украине нужно правительство национальной сплоченности. Смена правительства будет иметь смысл тогда, когда это станет частью системных изменений, основанных на профессионализме, ответственности и уважении местного самоуправления.

Об этом заявил руководитель центрального исполнительного комитета политической партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.

«Сейчас идут интенсивные разговоры об изменении Кабмина. Менять правительство нужно. Но не ради рейтингов. А ради результата. Требуются системные изменения. Нужно правительство национальной сплоченности, объединяющее все усилия, в том числе и местного самоуправления. Пока у нас тотальное давление на политических оппонентов и местное самоуправление, централизация решений, ручное управление и нулевая стратегия, то пересадка одних и тех же людей с должности на должность ничего не изменит», - заявил Артур Палатный.

Он отметил, что нынешнее правительство уже более 5 лет работает без утвержденной программы, без четких критериев оценки и без планов, которые можно было бы проверить. Такие подходы должны быть изменены, подчеркнул глава ЦИК партии УДАР.

В Кабмине должны работать профессионалы, а не удобные. Назначение должно основываться не на личной верности, а на способности извлекать страну. Не на пиаре, а на профессиональном опыте. Не на кулуарных договоренностях, а на публичных целях, уверен Палатный.

«Когда за перезагрузкой нет профессиональных критериев, стратегических целей и ответственности – это не обновление, а сплошная имитация. Очень дорого стране обходятся эти имитации. УДАР всегда ратовал за сильное местное самоуправление, за прозрачность решений, за ответственность и профессионализм. И сейчас мы это повторяем особенно громко. Потому что в это время, во время войны и вызовов, именно качество решений определяет, победим ли мы», - резюмировал Артур Палатный.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал о возможной отставке Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Также об ожидаемом обновлении состава Кабмина писало британское издание The Economist и другие украинские и иностранные СМИ.

Как известно, Денис Шмигаль занимает должность премьера с 4 марта 2020 года.