Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в ВР предлагают постепенно повысить пенсионный возраст, а также ввести пенсионные льготы для женщин, имеющих много детей, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, еще в 2021 году в Верховную Раду подали законопроект №5566 о повышении пенсионного возраста и законопроект №5566/1, это такая более мягкая версия для женщин, и вот сейчас о них вспомнили, на заседании комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова подняла вопрос о пенсии.

«Что хотят изменить? Первый пункт – это повысить пенсионный возраст с 60 до 61 года, но не сразу, а постепенно – на один месяц ежегодно в течение 12 лет. То есть люди уже будут выходить на пенсию официально не в 60 лет, а в 61 год», - рассказывает Екатерина Котенкова.

И второй пункт, продолжает он, – это снижение пенсионного возраста для женщин, воспитавших детей до 6 лет, то есть за каждого ребенка минус полгода до пенсионного возраста. Как объясняет журналистка, звучит хорошо, но уже существует право на пенсию в 50 лет для женщин, родивших 5 и более детей, то есть это будет определенное дублирование.

«В пояснительной записке к закону говорится о кризисе с рождаемостью. То есть так хотят бороться с демографией. Мол, пенсионная льгота для матерей – это стимул, чтобы женщины больше рожали. Но, честно говоря, все это очень сомнительно, что снижение пенсии на полгода заставит кого-то родить еще одного ребенка особенно в условиях войны, экономической нестабильности и отсутствия поддержки молодых семей», - заключает Екатерина Котенкова.

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