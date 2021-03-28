Київська модель Альона Омович, яку в соцмережах вже давно охрестили українською Кардашьян, показала спекотне фото в купальнику
Як пише Politeka.net, Київська модель та інста-діва Альона Омович вже давно стала зіркою соцмережі Instagram, де зібрала понад мільйон підписників. Дівчина, яка зробила безліч пластичних операцій і "уколів краси", часто радує шанувальників яскравими фотографіями у відвертий образах, збираючи тисячі лайків і коментарів. Так, цього разу красуня поділилася гарячим знімком, на якому позує в купальнику.
Як видно, Альона відображена стоячи на балкончику, залитому сонячним світлом. Перед камерою вона з'явилася в крихітному сріблястому купальнику, який ледь утримує її силіконові груди і підкреслює худеньку фігурку. Волосся дівчини розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив, схрестивши руки під грудьми.
У підписі до публікації Омович написала: "Пляжний сезон оголошую відкритим. І пофіг, що тільки на балконі. Купальник @koko_swim". Шанувальники тут же почали обговорювати нову фотографію моделі, засинаючи її компліментами в коментарях. "So Beautiful and very sexy", "На заставку", "Купальник", "Купальник кайф", "Шикарна", "Good beautiful morning beautiful!", "Круто теж", "Красуня", - пишуть в коментарях до фото Омович.
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