Когда мы ищем ответ на вопрос, кто же в России на самом деле стремится к продолжению войны, новое исследование Левада-Центра дает неожиданный ответ.

Политик Николай Томенко делится инсайтами, разрушающими популярные мифы: оказывается, не "невежественные провинциалы", а именно жители Москвы являются главными сторонниками продолжения агрессии против Украины! Что это значит для нашей безопасности, и почему СБУ и ГУР должны усилить внимание к российской столице?

Парадокс "миротворцев": почему Москва стремится к войне, а провинция – к миру?

Политик и общественный деятель Николай Томенко обратил внимание на новое июльское исследование общественного мнения жителей Российской Федерации от аналитического Левада-Центра. Следует напомнить, что этот Центр признан в РФ "иностранным агентом", но его исследования считаются украинскими социологами относительно адекватными.

Главный вопрос исследования был таким: "Как вы считаете, сейчас стоит продолжать военные действия или начать мирные переговоры?"

Результаты оказались очень интересными. В общей сложности 64 процента опрошенных россиян (31% однозначно, 33% – скорее всего) считают, что "теперь необходимо переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия". Сторонниками же продолжения войны выступили 29 процентов (18% – однозначно, 11% – скорее всего). Социологи Левада-Центра подчеркивают, что "самый большой уровень поддержки мирных переговоров фиксируется уже второй месяц подряд". Казалось бы, тенденция к миру.

Но, как отмечает Томенко, "самая интересная другая тенденция – существенные отличия в настроениях среди жителей Москвы и провинциальных городов и сел". Оказывается, относительное большинство жителей Москвы (49 процентов) за продолжение военных действий, тогда как 48% – за мирные переговоры. Это разительно отличается от ситуации в регионах:

в сельской местности – 26% за продолжение войны, а 65% – за мирные переговоры.

в городах до 100 тысяч – 23% за войну, а 69% – за мирные переговоры.

По мнению Томенко, причиной большего пацифизма в регионах РФ, "скорее всего, [есть] и существенные разногласия по количеству мобилизованных на войну в Москве и провинции". Другими словами, война ближе к тем, кто ее реально ощущает.

Разрушенные мифы: Московия – столица шовинизма

Для сравнения, в сентябре 2024 г. Левада-Центр проводил аналогичное исследование, где за мирные переговоры выступало 54%, а за продолжение военных действий – 39%. Уже тогда "самыми воинственными были тоже москвичи, 58% из них стремились к войне против украинцев".

И здесь Николай Томенко делает очевидный вывод: "ради СПРАВЕДЛИВОСТИ вектор внимания нашей СБУ и ГУР необходимо активнее нацеливать на столицу РФ, где находится главная ячейка РАШИЗМА". Этот вывод бросает вызов распространенному мнению о том, что именно "необразованные жители русских провинций и всевозможные инородцы стремятся к войне, а хорошие россияне из Москвы и Петербурга, воспитанные на ценностях "великой русской культуры" - чисто демократы и миротворцы".

На самом деле, "правда ведь в том, что Московщина со времен мародера и варвара Андрея, прости Господи, Боголюбского к тиранам и террористам Сталина и Путина была и остается столицей украиножерства и шовинизма".

Ядерные угрозы и поддержка армии: что дальше?

Исследование также коснулось чрезвычайно чувствительного вопроса – возможного использования ядерного оружия во время российско-украинской войны. В июле 2025 года произошло наибольшее снижение числа оправдывавших применение ядерного оружия: таких осталось 24%, против – 65%. Это безусловно положительная тенденция.

В то же время несколько уменьшился уровень поддержки действий российской армии в Украине. В настоящее время это 74%, из которых 42% полностью поддерживают русских военных. Не поддерживают действия российской армии в Украине – 16%.

Эти цифры являются важным показателем общественных настроений в России, несмотря на пропаганду, все же имеют свои нюансы. Однако четкий вывод Томенко остается неизменным: главная опасность для Украины исходит из Москвы, которая является очагом агрессии и имперских амбиций.