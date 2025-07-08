Экс-разведчик КГБ Сергей Жирнов заявил, что после развода с женой путин до сих пор не женился на Кабаевой, потому что на самом деле у него не любовница, а любовник, сообщает Politeka

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, на путина есть серьезный компромат, и он сам его раскрыл про себя. Как он рассказывает, в 2000 году дочка Ельцина и ее будущий муж делали переворот против ее отца, уговорили его сделать путина премьером и потом уступить ему место, только путина тогда никто не знал, он никогда не избирался никуда, поэтому решили познакомить аудиторию с будущим президентом.

«И была написана книжка «Разговор с путиным» от первого лица. Эта книжка – сборник компромата про путина. Большего компромата про путина вообще никто никогда не рассказывал. Причем про него рассказывает в этой книжке он сам, его жена, его друг и любовник Ролдугин. Там просто все классно, просто песня. Ролдугин рассказал про гомосексуальный роман с путиным прямо вот от первого лица. И кого это волнует в гомофобской стране, где преследуют ЛГБТ? Кого это волнует?», - рассказывает Сергей Жирнов.

Как он утверждает, именно поэтому и придумали историю с Кабаевой, которая никакой любовницей путина не является и не являлась. По словам экс-разведчика, нужна была любовная история, чтобы взволновать российскую общественность, чтобы они не подумали, что с путиным что-то не то.

«путин целыми днями говорит, что семья – это самое главное. В 2013 году он развелся. На календаре у нас 2025 год. 12 лет как он развёлся. Все рассказывают, что Кабаева его любовница, от нее у него там 4 ребенка, 10 дочерей каких-то, есть еще какая-то там кривоногая в Париже якобы и так далее. Где этот лидер, который заботится о семье? Почему он не женится на Кабаевой уже 12 лет? То есть рассказывать про семью ему есть когда, а жениться некогда», - подчеркивает Сергей Жирнов.

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