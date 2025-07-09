Народный депутат Алексей Мовчан объяснил, что для вступления в ЕС Украина должна адаптировать свое законодательство к европейскому и здесь каждая директива влияет на жизнь украинцев, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«У нас есть серьезные намерения стать членами Европейского Союза. То есть, мы верим, что только это спасет Украину. Поэтому все слышат, что Украина приняла этот закон, тот закон в соответствии с европейскими стандартами. Там процедура очень сложная и очень обширная, которая касается нашей европейской интеграции», - отмечает Алексей Мовчан.

По его словам, ЕС также значительно усложнил условия вступления для Украины и Молдовы, имея отрицательный опыт. Как рассказывает депутат, Венгрия, Болгария и Греция очень плохо справились с адаптацией своего законодательства к европейскому уже после вступления в ЕС, поэтому Украине и Молдове поставили условие – сначала принять все необходимые законы, а затем вступление.

«А это очень сложное регулирование. Вот представьте, вы ездили на обычном велосипеде «Украина», просто два колеса, никаких амортизаторов, никаких карбоновых спиц, а потом тебе дали Harley и сказали: «Разбирайся, как правильно на нем ездить». И тебе нужно адаптировать это к национальному контексту, это наиболее сложная история. Это, с одной стороны, кажется легко, но где-то ты не так норму выписал, и целую отрасль можно выбросить. То есть сложная история», – объясняет Алексей Мовчан.

С начала полномасштабного вторжения и все эти годы, утверждает гость программы, абсолютно каждый комитет Верховной Рады работает в турборежиме для адаптации законодательства. Как он объясняет, может быть объявлено, например, что сейчас ВР работает над адаптацией европейской директивы 13/24, о ней знает 10 человек в стране, но она настолько детализирована и масштабна, настолько сильно влияет на жизнь украинцев, что эта работа очень сложна и важна.

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