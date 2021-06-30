Збірна України з футболу вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020

Як передає Politeka.net, на стадії 1/8 фіналу нашій збірній вдалося здолати Швецію з рахунком 2:1 після овертайму.

Історичну перемогу на останніх хвилинах овертайму приніс Артем Довбик. Також за Україну відзначився Олександр Зінченко.

У Мережі вже знайшли забавну схожість в дорозі нашої збірної на євро і мультфільмом»Як козаки в футбол грали".

Картина 1970 року виявилася для нас пророчою-перемігши шведів, ми вийшли на англійців.

У мережі також зазначили, що в 2012 році, коли Чемпіонат Європи з футболу приймали Україна і Польща, сценарій мультфільму також повторився.

"Головне, щоб так само зіграли як в мультику ;)", "значить все так і планувалося", "а то, що в 2012 у нас в групі були Англія, Франція і Швеція, з якими в мультику грали", "Перемога. Все ок. Давайте побережемо наші сили та віру для наступної гри. Сильно радіти теж не можна", "Кого хвилюють дрібні подробиці якщо ми в підсумку переможемо", - писали в мережі.



Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020

Як повідомляла Politeka, російський футболіст захопився грою збірної України:"хочеться, щоб програли шведи".

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