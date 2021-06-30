Сборная Украины по футболу вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020

Как передает Politeka.net, на стадии 1/8 финала нашей сборной удалось одолеть Швецию со счетом 2:1 после овертайма.

Историческую победу на последних минутах овертайма принес Артем Довбык. Также за Украину отметился Александр Зинченко.

В сети уже нашли забавное сходство в пути нашей сборной на Евро и мультфильмом «Как казаки в футбол играли».

Картина 1970 года оказалась для нас пророческой - победив шведов, мы вышли на англичан.

В сети также отметили, что в 2012 году, когда чемпионат европы по футболу принимали Украина и Польша, сценарий мультфильма также повторился.

"Главное, чтобы так же сыграли как в мультике;)", "Значит все так и планировалось", "А то, что в 2012 у нас в группе были Англия, Франция и Швеция, с которыми в мультике играли", "Победа. Все ок. Но давайте побережем наши силы и веру для следующей игры. Сильно радоваться тоже нельзя", "Кого волнуют мелкие подробности если мы в итоге победим", - писали в сети.



Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020

Как сообщала Politeka, российский футболист восхитился игрой сборной Украины: "Хочется, чтобы проиграли шведы".

Также Politeka писала, что сын футболиста сборной Украины раскритиковал отца за игру на Евро: курьезное видео.





