Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "Жіночого кварталу", показала новий образ

Як пише Politeka.net, Тетяна Песик є однією з найпопулярніших красунь. Зірка вже встигла завоювати серця сотні тисяч українців, які стежать за дівчиною в Instagram. А зірка у відповідь постійно радує фанатів новим контентом.

Цього разу Тетяна здалася в жовтій прозорій сукні з корсетною частиною. Дівчина задерла ногу, захоплюючи ефектним чином. На декількох кадрах Песик пограла перед фотографом, вибираючи різні пози.

"Ципця", - написала Тетяна.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Розкішна", "жінка - Сонце", "жінка - вогонь", "жінка - настрій", "щасливі, що заряджає своєю енергетикою", " яскрава і шикарна. Ви надихаєте інших дівчаток бути красивими і жіночними. Образ вам дуже йде", "три останні найкращі", "Сліпуча Краса", "неймовірно покращала", "жіночна богиня".

Ми писали, що зірка " жіночого кварталу "Тетяна Песик показала кумедне відео, на якому вона виконує" танець " сідницями.

Песик продемонструвала свої "танцювальні здібності", сміючись і примовляючи: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".

Обидва відео артистка опрацювала в чорно-білому кольорі. На артистці можна побачити оригінальний костюм з оголеним животом.

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