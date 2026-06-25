Поет, композитор і продюсер Євген Рибчинський, який нещодавно заявив в інтервʼю виданню "Високий замок" , що хоче бути частиною культурного простору, бо "політика надто брудна, щоб мазати її об культуру", тим не менше висловився щодо дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею.

56-річний екснардеп пояснив корені конфлікту навколо ордену Білого орла ментальністю поляків.

"Вони ментально вважали і вважають українців батраками і невдахами, яких подекуди можна пожаліти, але не захоплюватися, не поважати і не любити. І broń Boże дякувати за мужність, красу, розум, витримку, звитягу", - зазначив Рибчинський.

Син героя України Юрія Рибчинського додав, що поляки шоковані непохитністю України, але не можуть визнати її ролі у сучасному світі.

"В умовах, коли Україна відстояла свій суверенітет перед «непереможною» на думку поляків армією рф, вони просто не знаходять в собі достатньо гідності і сил, аби визнати велич народу, якого вважали холопами. Більшість поляків так і залишилися в минулому, бо бояться, що Україна відіграватиме значно більшу роль у геополітичному майбутньому, ніж їхня країна", - написав. Євген.

Допис автора славетного "Чортополоха" прочитало понад 2 млн українців. Свої вподобайки залишили понад 42 тис чиитачів, а зробили перепост більше чотирьох тисяч осіб.





Нагадаємо, поточний дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею викликаний історичними суперечками щодо вшанування жертв Волинської трагедії та дій УПА. Напруга загострилася в червні після того, як один із підрозділів ЗСУ отримав почесну назву "Героїв УПА", у відповідь на що польський уряд позбавив українських посадовців державних нагород.

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення президента України Володимира Зеленського та інших українських політиків та дипломатів найвищих польських нагород. На знак протесту проти дій Варшави від польських орденів також масово відмовилися колишні президенти України.

Головним каменем спотикання залишається різне трактування подій на Волині 1943 року. Польська сторона вимагає ексгумацій та засудження дій УПА, тоді як для України це питання героїзації власного визвольного руху в умовах сучасної війни з росією.



Цей епізод став однією з найсерйозніших криз у відносинах між двома країнами за останні роки, хоча офіційні особи обох держав наголошують на необхідності збереження стратегічного партнерства.