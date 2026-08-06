Замість чергових засідань у столичних кабінетах робота почалася одразу на місцях — у Брусилові відбулася велика і відверта нарада. До розмови долучилися народні депутати, керівництво обласної адміністрації та ради, представники центральних відомств і голови всіх громад Житомирщини. Головною темою зустрічі стало не заповнення звітів, а реальна допомога людям, які через війну втратили свої доми, та підготовка регіону до майбутніх викликів.





Житлові проблеми та підготовка до холодів: про що говорили на нараді

Зустріч у Брусилові видалася максимально предметною, адже спектр питань охоплював усе, чим сьогодні живе прифронтова та тилова Україна. Учасники наради детально розібрали кілька ключових напрямків:

Підготовка до зими: як громади проходять опалювальний сезон і чим центральна влада може допомогти убезпечити критичну інфраструктуру.

як громади проходять опалювальний сезон і чим центральна влада може допомогти убезпечити критичну інфраструктуру. Допомога переселенцям: забезпечення людей не тимчасовими кутками, а нормальним, гідним житлом.

забезпечення людей не тимчасовими кутками, а нормальним, гідним житлом. Залучення інвестицій: пошук міжнародних партнерів і технічної допомоги для відновлення економіки та зруйнованої інфраструктури регіону.

Одним із головних практичних етапів візиту став огляд будівельного майданчика у Брусилові, де просто зараз зводять новий багатоквартирний будинок для людей, позбавлених власних домівок.

Естонські мільйони заради українського затишку

Будівництво соціального житла у Брусилові — це наочний доказ того, як міжнародна солідарність працює на практиці, а не на папері. Проєкт реалізується завдяки потужній підтримці уряду Естонії, а безпосередніми будівельними роботами займається відома естонська компанія Harmet OÜ.

Загальна вартість ініціативи становить 950 тисяч євро. У результаті робіт на карті громади з'явиться сучасний 18-квартирний будинок, обладнаний надійним та безпечним укриттям. Нові квартири стануть затишною домівкою для 60 українців, які через російську агресію були змушені тікати від війни. Зі свого боку, місцева Брусилівська громада взяла на себе важливу частину роботи — фінансування та підведення всіх необхідних інженерних мереж та комунікацій.



Коментуючи результати поїздки, керівник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що подібні ініціативи змінюють саму філософію відновлення країни. Коли уряд, місцева влада та закордонні друзі об'єднують зусилля, люди отримують не просто нові стіни, а найголовніше — впевненість у завтрашньому дні та відчуття повної безпеки на рідній землі.